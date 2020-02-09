كتلة قطبية شديدة البرودة تقترب من الشرق الأوسط .. الرياض تحت الصفر!

ثلوج بالعراق .. وتدنٍّ كبير بسوريا والأردن والقاهرة والجزيرة العربية والخليج

كشفت تقارير مناخية اقتراب موجة برد قارسة نحو منطقة الشرق الأوسط، وانخفاض قياسي في درجات الحرارة.

وقال موقع "طقس العرب": من المتوقع أن تسجل الرياض، درجات حرارة تحت الصفر يومَي الثلاثاء والأربعاء ليلاً، فيما تسقط الثلوج على العاصمة العراقية بغداد، وسيشهد عموم غرب وشمال غرب العراق تساقطاً كثيفاً للثلوج.

وبحسب الموقع المتخصص، ستصل درجات الحرارة إلى 10 تحت الصفر ابتداءً من اليوم وغداً في مناطق بلاد الشام والعراق وصولاً إلى الجزيرة العربية والخليج.

وستنخفض درجات الحرارة في العاصمة الأردنية عمّان، إلى 5 درجات دون الصفر، وستشهد العاصمة السورية دمشق انخفاضاً غير معتاد في درجات الحرارة أيضاً.

ومن المنتظر أن تتأثر القاهرة بالموجة القطبية من خلال تدني درجات الحرارة إلى 5 تحت الصفر، وستغادر الكتلة القطبية منطقة الشرق الأوسط اعتباراً من الأربعاء.