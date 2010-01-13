انتقل إلى رحمة الله تعالى المفكر والممثل المخرج المسرحي علي الهويريني، بعد معاناة مع المرض. ونعى مغردون على "تويتر" الراحلَ الذي يعد أحد رواد المسرح السعودي.
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المسرحي "علي الهويريني" في ذمة الله
انتقل إلى رحمة الله تعالى المفكر والممثل المخرج المسرحي علي الهويريني، بعد معاناة مع المرض. ونعى مغردون على "تويتر" الراحلَ الذي يعد أحد رواد المسرح السعودي.
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المسرحي "علي الهويريني" في ذمة اللهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-13
13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
07:03 PM
المسرحي "علي الهويريني" في ذمة الله
انتقل إلى رحمة الله تعالى المفكر والممثل المخرج المسرحي علي الهويريني، بعد معاناة مع المرض. ونعى مغردون على "تويتر" الراحلَ الذي يعد أحد رواد المسرح السعودي.
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