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مليون شتلة زهور وورود تجمّل منتزه الردف

500 ألف منها في مجسمات جمالية والأخرى صممت بها سجادة الزهور

زرعت أمانة الطائف أكثر من مليون شتلة من الزهور والورود في أرجاء حديقة الردف في مهرجان ورد الطائف 15 للعام الحالي، منها نصف مليون شتلة زهور وزعت على أرجاء المنتزه في أشكال ومجسمات جمالية، بينما نصف مليون شتلة زهور أخرى صممت بها سجادة الزهور والورود.

وازدان المنتزه بأزهار القطيفة والبوتونيا والمرنتس والسلوزيا بألوانها المختلفة، وأنشأت الأمانة مجسمات للورد الطائفي وللكرة الأرضية وتولة الورد الطائفي ولوحات أرضية للزهور وسلال الورود، وممر مضيء بألوان الزهور الزاهية، ونشر الإضاءة التجميلية في كافة الطرق والمحاور المؤدية لمنتزه الردف، مع توزيع العبارات الترحيبية بالزوار في كافة اللوحات الإلكترونية وثلاثية الأبعاد والموبي والعلم وغيرها .

وتواصل الأمانة توزيع شتلات الزهور والورود مجانًا على الزوار طوال أيام المهرجان، مع تقديم أكثر من 100 ألف برشور توعوي للحفاظ على الشجرة والعناية بالنباتات، وتعمل فرق العناية الزراعية يومياً بالموقع لمعالجة كافة الملاحظات وتهيئة المنتزه للزوار بشكل مستمر، كما عززت الخدمات المساندة للمهرجان والتي شملت النظافة وصيانة الإنارة والصيانة العامة، والتحسين والتجميل، ورقابة الموقع، ومركز استقبال الأطفال التائهين.

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مليون شتلة زهور وورود تجمّل منتزه الردف
سبق

زرعت أمانة الطائف أكثر من مليون شتلة من الزهور والورود في أرجاء حديقة الردف في مهرجان ورد الطائف 15 للعام الحالي، منها نصف مليون شتلة زهور وزعت على أرجاء المنتزه في أشكال ومجسمات جمالية، بينما نصف مليون شتلة زهور أخرى صممت بها سجادة الزهور والورود.

وازدان المنتزه بأزهار القطيفة والبوتونيا والمرنتس والسلوزيا بألوانها المختلفة، وأنشأت الأمانة مجسمات للورد الطائفي وللكرة الأرضية وتولة الورد الطائفي ولوحات أرضية للزهور وسلال الورود، وممر مضيء بألوان الزهور الزاهية، ونشر الإضاءة التجميلية في كافة الطرق والمحاور المؤدية لمنتزه الردف، مع توزيع العبارات الترحيبية بالزوار في كافة اللوحات الإلكترونية وثلاثية الأبعاد والموبي والعلم وغيرها .

وتواصل الأمانة توزيع شتلات الزهور والورود مجانًا على الزوار طوال أيام المهرجان، مع تقديم أكثر من 100 ألف برشور توعوي للحفاظ على الشجرة والعناية بالنباتات، وتعمل فرق العناية الزراعية يومياً بالموقع لمعالجة كافة الملاحظات وتهيئة المنتزه للزوار بشكل مستمر، كما عززت الخدمات المساندة للمهرجان والتي شملت النظافة وصيانة الإنارة والصيانة العامة، والتحسين والتجميل، ورقابة الموقع، ومركز استقبال الأطفال التائهين.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
04:37 PM

مليون شتلة زهور وورود تجمّل منتزه الردف

500 ألف منها في مجسمات جمالية والأخرى صممت بها سجادة الزهور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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زرعت أمانة الطائف أكثر من مليون شتلة من الزهور والورود في أرجاء حديقة الردف في مهرجان ورد الطائف 15 للعام الحالي، منها نصف مليون شتلة زهور وزعت على أرجاء المنتزه في أشكال ومجسمات جمالية، بينما نصف مليون شتلة زهور أخرى صممت بها سجادة الزهور والورود.

وازدان المنتزه بأزهار القطيفة والبوتونيا والمرنتس والسلوزيا بألوانها المختلفة، وأنشأت الأمانة مجسمات للورد الطائفي وللكرة الأرضية وتولة الورد الطائفي ولوحات أرضية للزهور وسلال الورود، وممر مضيء بألوان الزهور الزاهية، ونشر الإضاءة التجميلية في كافة الطرق والمحاور المؤدية لمنتزه الردف، مع توزيع العبارات الترحيبية بالزوار في كافة اللوحات الإلكترونية وثلاثية الأبعاد والموبي والعلم وغيرها .

وتواصل الأمانة توزيع شتلات الزهور والورود مجانًا على الزوار طوال أيام المهرجان، مع تقديم أكثر من 100 ألف برشور توعوي للحفاظ على الشجرة والعناية بالنباتات، وتعمل فرق العناية الزراعية يومياً بالموقع لمعالجة كافة الملاحظات وتهيئة المنتزه للزوار بشكل مستمر، كما عززت الخدمات المساندة للمهرجان والتي شملت النظافة وصيانة الإنارة والصيانة العامة، والتحسين والتجميل، ورقابة الموقع، ومركز استقبال الأطفال التائهين.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,350
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,621
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,233
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,220

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