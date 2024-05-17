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الصين: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن البر الرئيس الصيني سجّل 5 حالات إصابة مؤكّدة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسبّبه فيروس كورونا المستجد أمس، نزولا من ثماني حالات في اليوم السابق.

وكانت حالتان من الخمس لشخصين قادمين من الخارج، بينما تم تسجيل ثلاث حالات في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد.

وأوضحت اللجنة أن عدد الحالات المسجلة دون أعراض انخفض إلى 12 من 13 في اليوم السابق، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البر الرئيس 82947 بينما وصل عدد الوفيات إلى 4634.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات
سبق

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن البر الرئيس الصيني سجّل 5 حالات إصابة مؤكّدة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسبّبه فيروس كورونا المستجد أمس، نزولا من ثماني حالات في اليوم السابق.

وكانت حالتان من الخمس لشخصين قادمين من الخارج، بينما تم تسجيل ثلاث حالات في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد.

وأوضحت اللجنة أن عدد الحالات المسجلة دون أعراض انخفض إلى 12 من 13 في اليوم السابق، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البر الرئيس 82947 بينما وصل عدد الوفيات إلى 4634.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
10:29 AM

الصين: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن البر الرئيس الصيني سجّل 5 حالات إصابة مؤكّدة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسبّبه فيروس كورونا المستجد أمس، نزولا من ثماني حالات في اليوم السابق.

وكانت حالتان من الخمس لشخصين قادمين من الخارج، بينما تم تسجيل ثلاث حالات في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد.

وأوضحت اللجنة أن عدد الحالات المسجلة دون أعراض انخفض إلى 12 من 13 في اليوم السابق، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البر الرئيس 82947 بينما وصل عدد الوفيات إلى 4634.

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