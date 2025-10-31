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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة وفرصة هطول أمطار على هذه المناطق

رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة والرياض وحائل.. وضباب بالشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، كما لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على منطقة جازان وأجزاءٍ من منطقة عسير؛ تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كذلك على أجزاء من منطقة حائل، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة وفرصة هطول أمطار على هذه المناطق
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، كما لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على منطقة جازان وأجزاءٍ من منطقة عسير؛ تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كذلك على أجزاء من منطقة حائل، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
08:20 AM

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة وفرصة هطول أمطار على هذه المناطق

رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة والرياض وحائل.. وضباب بالشرقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، كما لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على منطقة جازان وأجزاءٍ من منطقة عسير؛ تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كذلك على أجزاء من منطقة حائل، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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