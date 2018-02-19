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تحالف دعم الشرعية في اليمن يغير على مواقع لميليشيا الحوثي في "عبس" و"حرض"

إسقاط 10 طائرات مسيّرة شمالي حجة

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، أربع غارات على تجمعات حوثية تقدر بأكثر من ثلاثين عنصرًا ودوريات عسكرية في جبهات عبس وحرض.

واستهدفت الغارات تجمعات للميليشيا شرق جبل الحصنين جنوبي حرض، فيما استهدفت غارة ثالثة دوريات عسكرية على متنها عناصر حوثية شمال مديرية عبس، وأخرى شرق حيران.

إلى ذلك، أسقطت دفاعات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي، ليترفع عدد الطائرات المسيرة التي اعترضتها قوات الشرعية منذ الأمس إلى أكثر من أحد عشر طائرة مسيرة في أجواء المناطق المحررة شمالي حجة.

فيما تمكنت المنطقة الخامسة من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر من الميليشيات في عبس.

اليمن حرض عبس حيران التحالف الجيش اليمني مليشيا الحوثي الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

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تحالف دعم الشرعية في اليمن يغير على مواقع لميليشيا الحوثي في "عبس" و"حرض"
سبق

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، أربع غارات على تجمعات حوثية تقدر بأكثر من ثلاثين عنصرًا ودوريات عسكرية في جبهات عبس وحرض.

واستهدفت الغارات تجمعات للميليشيا شرق جبل الحصنين جنوبي حرض، فيما استهدفت غارة ثالثة دوريات عسكرية على متنها عناصر حوثية شمال مديرية عبس، وأخرى شرق حيران.

إلى ذلك، أسقطت دفاعات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي، ليترفع عدد الطائرات المسيرة التي اعترضتها قوات الشرعية منذ الأمس إلى أكثر من أحد عشر طائرة مسيرة في أجواء المناطق المحررة شمالي حجة.

فيما تمكنت المنطقة الخامسة من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر من الميليشيات في عبس.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
05:53 PM

تحالف دعم الشرعية في اليمن يغير على مواقع لميليشيا الحوثي في "عبس" و"حرض"

إسقاط 10 طائرات مسيّرة شمالي حجة

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عمر عريبي - جازان
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شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، أربع غارات على تجمعات حوثية تقدر بأكثر من ثلاثين عنصرًا ودوريات عسكرية في جبهات عبس وحرض.

واستهدفت الغارات تجمعات للميليشيا شرق جبل الحصنين جنوبي حرض، فيما استهدفت غارة ثالثة دوريات عسكرية على متنها عناصر حوثية شمال مديرية عبس، وأخرى شرق حيران.

إلى ذلك، أسقطت دفاعات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي، ليترفع عدد الطائرات المسيرة التي اعترضتها قوات الشرعية منذ الأمس إلى أكثر من أحد عشر طائرة مسيرة في أجواء المناطق المحررة شمالي حجة.

فيما تمكنت المنطقة الخامسة من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر من الميليشيات في عبس.

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