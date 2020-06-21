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"الصحة" تعلن تسجيل 3379 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 157612

"الصحة" تعلن تسجيل 3379 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 157612

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 21 يونيو 2020، تسجيل 3379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 157612 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2213 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 101130 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1267 حالة وفاة.

و كشفت الوزارة ان عدد الحالات النشطة بلغ 55215 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2027 حالة .

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"الصحة" تعلن تسجيل 3379 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 157612
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 21 يونيو 2020، تسجيل 3379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 157612 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2213 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 101130 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1267 حالة وفاة.

و كشفت الوزارة ان عدد الحالات النشطة بلغ 55215 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2027 حالة .

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
03:31 PM
اخر تعديل
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
03:39 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 3379 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 157612

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
11,859

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 21 يونيو 2020، تسجيل 3379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 157612 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2213 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 101130 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1267 حالة وفاة.

و كشفت الوزارة ان عدد الحالات النشطة بلغ 55215 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2027 حالة .

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