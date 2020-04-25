وزير الشؤون الإسلامية يهنئ شيخ الأزهر بحلول شهر رمضان

"الطيب" يشيد بجهود خادم الحرمين وولي العهد لخدمة قضايا الأمة

أجرى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم اتصالاً هاتفياً بفضيلة شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، قدم خلاله التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يوفق الجميع لصيامه وقيامه وأن يرفع الغمة عن الأمة، وأن يديم على مصر الشقيقة الأمن والأمان.

وأبدى الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، تقدير المملكة العربية السعودية للدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر علوم الدين وثقافة الاعتدال والوسطية.

من جانبه، أعرب فضيلة شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب عن شكره للوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، على التهنئة الكريمة، مشيداً بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين في خدمة الإسلام والمسلمين ونصرة قضايا الأمة، متمنياً لأمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع، الخير والتقدم والرخاء.