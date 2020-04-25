النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الشؤون الإسلامية يهنئ شيخ الأزهر بحلول شهر رمضان

"الطيب" يشيد بجهود خادم الحرمين وولي العهد لخدمة قضايا الأمة

أجرى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم اتصالاً هاتفياً بفضيلة شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، قدم خلاله التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يوفق الجميع لصيامه وقيامه وأن يرفع الغمة عن الأمة، وأن يديم على مصر الشقيقة الأمن والأمان.

وأبدى الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، تقدير المملكة العربية السعودية للدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر علوم الدين وثقافة الاعتدال والوسطية.

من جانبه، أعرب فضيلة شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب عن شكره للوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، على التهنئة الكريمة، مشيداً بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين في خدمة الإسلام والمسلمين ونصرة قضايا الأمة، متمنياً لأمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع، الخير والتقدم والرخاء.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب شهر رمضان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الشؤون الإسلامية يهنئ شيخ الأزهر بحلول شهر رمضان
سبق

أجرى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم اتصالاً هاتفياً بفضيلة شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، قدم خلاله التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يوفق الجميع لصيامه وقيامه وأن يرفع الغمة عن الأمة، وأن يديم على مصر الشقيقة الأمن والأمان.

وأبدى الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، تقدير المملكة العربية السعودية للدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر علوم الدين وثقافة الاعتدال والوسطية.

من جانبه، أعرب فضيلة شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب عن شكره للوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، على التهنئة الكريمة، مشيداً بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين في خدمة الإسلام والمسلمين ونصرة قضايا الأمة، متمنياً لأمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع، الخير والتقدم والرخاء.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
12:05 AM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
05:04 AM

وزير الشؤون الإسلامية يهنئ شيخ الأزهر بحلول شهر رمضان

"الطيب" يشيد بجهود خادم الحرمين وولي العهد لخدمة قضايا الأمة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
1,274

أجرى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم اتصالاً هاتفياً بفضيلة شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، قدم خلاله التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يوفق الجميع لصيامه وقيامه وأن يرفع الغمة عن الأمة، وأن يديم على مصر الشقيقة الأمن والأمان.

وأبدى الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، تقدير المملكة العربية السعودية للدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر علوم الدين وثقافة الاعتدال والوسطية.

من جانبه، أعرب فضيلة شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب عن شكره للوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، على التهنئة الكريمة، مشيداً بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين في خدمة الإسلام والمسلمين ونصرة قضايا الأمة، متمنياً لأمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع، الخير والتقدم والرخاء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,050
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,539
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,604

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب
الوزير الناجح لم يرسب!

الوزير الناجح لم يرسب!

ماجد البريكان
الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

منيف الحربي
سلطان وبصيرة العطاء

سلطان وبصيرة العطاء

علاء الدين براده
السناب والمحتوى الأجوف!

السناب والمحتوى الأجوف!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة