النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تقويم التعليم" تنظم مؤتمرًا دوليًّا بعنوان "تجويد نواتج التعلم ودعم النمو الاقتصادي" غدًا

يأتي في ظل تحديات كبيرة يواجهها التعليم عالميًّا بعد التأثير الذي أفرزته جائحة كورونا

تنظم هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، مؤتمرها الدولي تحت عنوان: "تجويد نواتج التعلم ودعم النمو الاقتصادي"، الذي يقام افتراضيًّا تحت رعاية رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس 14- 15 أكتوبر 2020م.

وأوضح رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أن المؤتمر يأتي في ظل تحديات كبيرة، يواجهها التعليم على مستوى العالم، بعد التأثير الذي أفرزته جائحة كورونا، وألقت بظلالها الكثيفة على مقدرات الحياة بشكل عام؛ الاقتصادية والعلمية والاجتماعية والصحية.

وأكد أن أهمية المؤتمر تكمن في مناقشته القضايا التي تتعلق بمعايير جودة التعليم والتقويم والتدريب، وفي دور المقومات الفاعلة في آلية إعداد الفرد؛ ليصبح عنصرًا منتجًا مؤثرًا، فينعكس ذلك كله على الحياة الاقتصادية للأفراد، بشكل خاص، وإحداث نهضة اقتصادية كبيرة؛ مشيدًا بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لمسيرة التعليم، وتقديم رؤية عصرية للتعامل مع الظروف الصعبة التي واجهت العالم جراء جائحة كورونا، ومواجهة تلك التحديات بخطط طموحة، والإفادة من البنية التقنية الضخمة للمملكة، التي كان لها الأثر الجيد في نجاح منظومة التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بُعد.

وبيّن الدكتور "زمان" أن جودة التعليم تستطيع التنبؤ بالمكتسبات الاقتصادية عامةً، وأنه مع تحقيق معظم البلدان في العالم مكاسب ملفتة في التعليم المدرسي؛ فإن تقويم التعليم يتيح لأنظمة التعليم قياسًا دقيقًا لمستوى جودة التعليم الذي تقدمه هذه الدول، ومستوى أنظمتها التعليمية التي من شأنها أن تعزز الرفاهية الاقتصادية.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تقويم التعليم" تنظم مؤتمرًا دوليًّا بعنوان "تجويد نواتج التعلم ودعم النمو الاقتصادي" غدًا
سبق

تنظم هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، مؤتمرها الدولي تحت عنوان: "تجويد نواتج التعلم ودعم النمو الاقتصادي"، الذي يقام افتراضيًّا تحت رعاية رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس 14- 15 أكتوبر 2020م.

وأوضح رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أن المؤتمر يأتي في ظل تحديات كبيرة، يواجهها التعليم على مستوى العالم، بعد التأثير الذي أفرزته جائحة كورونا، وألقت بظلالها الكثيفة على مقدرات الحياة بشكل عام؛ الاقتصادية والعلمية والاجتماعية والصحية.

وأكد أن أهمية المؤتمر تكمن في مناقشته القضايا التي تتعلق بمعايير جودة التعليم والتقويم والتدريب، وفي دور المقومات الفاعلة في آلية إعداد الفرد؛ ليصبح عنصرًا منتجًا مؤثرًا، فينعكس ذلك كله على الحياة الاقتصادية للأفراد، بشكل خاص، وإحداث نهضة اقتصادية كبيرة؛ مشيدًا بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لمسيرة التعليم، وتقديم رؤية عصرية للتعامل مع الظروف الصعبة التي واجهت العالم جراء جائحة كورونا، ومواجهة تلك التحديات بخطط طموحة، والإفادة من البنية التقنية الضخمة للمملكة، التي كان لها الأثر الجيد في نجاح منظومة التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بُعد.

وبيّن الدكتور "زمان" أن جودة التعليم تستطيع التنبؤ بالمكتسبات الاقتصادية عامةً، وأنه مع تحقيق معظم البلدان في العالم مكاسب ملفتة في التعليم المدرسي؛ فإن تقويم التعليم يتيح لأنظمة التعليم قياسًا دقيقًا لمستوى جودة التعليم الذي تقدمه هذه الدول، ومستوى أنظمتها التعليمية التي من شأنها أن تعزز الرفاهية الاقتصادية.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
08:47 AM

"تقويم التعليم" تنظم مؤتمرًا دوليًّا بعنوان "تجويد نواتج التعلم ودعم النمو الاقتصادي" غدًا

يأتي في ظل تحديات كبيرة يواجهها التعليم عالميًّا بعد التأثير الذي أفرزته جائحة كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
139

تنظم هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، مؤتمرها الدولي تحت عنوان: "تجويد نواتج التعلم ودعم النمو الاقتصادي"، الذي يقام افتراضيًّا تحت رعاية رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس 14- 15 أكتوبر 2020م.

وأوضح رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أن المؤتمر يأتي في ظل تحديات كبيرة، يواجهها التعليم على مستوى العالم، بعد التأثير الذي أفرزته جائحة كورونا، وألقت بظلالها الكثيفة على مقدرات الحياة بشكل عام؛ الاقتصادية والعلمية والاجتماعية والصحية.

وأكد أن أهمية المؤتمر تكمن في مناقشته القضايا التي تتعلق بمعايير جودة التعليم والتقويم والتدريب، وفي دور المقومات الفاعلة في آلية إعداد الفرد؛ ليصبح عنصرًا منتجًا مؤثرًا، فينعكس ذلك كله على الحياة الاقتصادية للأفراد، بشكل خاص، وإحداث نهضة اقتصادية كبيرة؛ مشيدًا بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لمسيرة التعليم، وتقديم رؤية عصرية للتعامل مع الظروف الصعبة التي واجهت العالم جراء جائحة كورونا، ومواجهة تلك التحديات بخطط طموحة، والإفادة من البنية التقنية الضخمة للمملكة، التي كان لها الأثر الجيد في نجاح منظومة التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بُعد.

وبيّن الدكتور "زمان" أن جودة التعليم تستطيع التنبؤ بالمكتسبات الاقتصادية عامةً، وأنه مع تحقيق معظم البلدان في العالم مكاسب ملفتة في التعليم المدرسي؛ فإن تقويم التعليم يتيح لأنظمة التعليم قياسًا دقيقًا لمستوى جودة التعليم الذي تقدمه هذه الدول، ومستوى أنظمتها التعليمية التي من شأنها أن تعزز الرفاهية الاقتصادية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,865
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,440
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,813
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,335

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة