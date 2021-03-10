بحضور "جواهر بنت نايف".. "تقنية البنات" بمحايل تنظم لقاء "هن والمستقبل"

"منى الشهري": يستعرض نماذج مشرفة لنساء سعوديات ناجحات

تشارك الأميرة جواهر بنت نايف بن سعود آل سعود عضو مؤسسة الملك سعود رحمه الله وعدد من الأكاديميات والمتخصصات باللقاء الذي تنظمه الكلية التقنية للبنات بمحايل عسير ممثلة بوكالة شؤون المتدربات بلقاء بعنوان (هن والمستقبل) قصص نجاح ملهمة لسيدات سعوديات مستوحى من كتاب قصة نجاح من إعداد ندى سليم الطيار وذلك اليوم الأربعاء 26\7\1442.

عقد اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً عبر البلاك بورد برعاية عميدة كلية التقنية للبنات بمحايل عسير منى حامد الشهري.

وأوضحت عميدة الكلية أن هذا اللقاء يهدف إلى عرض نماذج مشرفة لنساء سعوديات ناجحات وإلهام الشابات السعوديات لتشجيعهم على التغلب على جميع التحديات.

وعبرت عميدة الكلية عن شكرها وتقديرها لسمو الأميرة الجوهرة وجميع المشاركات.

