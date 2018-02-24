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"عبدالله بن بندر" يزور جناح مكة بالجنادرية.. لحظأت تأمل لصور "منصور بن مقرن"

زار الجهات المشاركة وكتب رسالته: "فقدت أخاً عزيزاً أسأل الله أن يتقبله من الشهداء"

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبدالله بن بندر، جناج منطقة مكة المكرمة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32.

وكان في استقبال أمير مكة لدى وصوله، عدد من المنظمين والمشرفين بالمهرجان، فيما قدم المشرف على جناج المنطقة شرحاً مفصلاً عن الأقسام المشاركة وما تحتويه من تفاصيل.

وبدأت الزيارة على خمسة بيوت تابعة للجناح هي "جدة، ومكة المكرمة، والطائف، والقنفذة، ومكة المستقبل" الذي يجسد المستقبل المشرق لأبناء الوطن، حيث تم حصر مشروعات منطقة مكة المكرمة المميزة خلاله، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبتوجيهات مباشرة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.

وزار نائب أمير منطقة مكة، عدداً من أجنحة المناطق المشارك، ومن بينها "جناح "منطقة عسير" واستمع من قِبل المختصين بالجناح إلى شرح عما يحويه من أقسام ولوحات تعبيرية، وشاهد صوراً للأمير الراحل منصور بن مقرن، حيث قضى وقتًا في تأملها، وكتب الأمير عبدالله بن بندر رسالته بمناسبة هذه الزيارة "فقدت أخاً عزيزاً، أسأل الله أن يتقبله من الشهداء، ورحم الله جميع مرافقيه".

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"عبدالله بن بندر" يزور جناح مكة بالجنادرية.. لحظأت تأمل لصور "منصور بن مقرن"
سبق

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبدالله بن بندر، جناج منطقة مكة المكرمة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32.

وكان في استقبال أمير مكة لدى وصوله، عدد من المنظمين والمشرفين بالمهرجان، فيما قدم المشرف على جناج المنطقة شرحاً مفصلاً عن الأقسام المشاركة وما تحتويه من تفاصيل.

وبدأت الزيارة على خمسة بيوت تابعة للجناح هي "جدة، ومكة المكرمة، والطائف، والقنفذة، ومكة المستقبل" الذي يجسد المستقبل المشرق لأبناء الوطن، حيث تم حصر مشروعات منطقة مكة المكرمة المميزة خلاله، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبتوجيهات مباشرة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.

وزار نائب أمير منطقة مكة، عدداً من أجنحة المناطق المشارك، ومن بينها "جناح "منطقة عسير" واستمع من قِبل المختصين بالجناح إلى شرح عما يحويه من أقسام ولوحات تعبيرية، وشاهد صوراً للأمير الراحل منصور بن مقرن، حيث قضى وقتًا في تأملها، وكتب الأمير عبدالله بن بندر رسالته بمناسبة هذه الزيارة "فقدت أخاً عزيزاً، أسأل الله أن يتقبله من الشهداء، ورحم الله جميع مرافقيه".

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
02:56 PM

"عبدالله بن بندر" يزور جناح مكة بالجنادرية.. لحظأت تأمل لصور "منصور بن مقرن"

زار الجهات المشاركة وكتب رسالته: "فقدت أخاً عزيزاً أسأل الله أن يتقبله من الشهداء"

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متعب البقمي - الرياض
4
12,843

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبدالله بن بندر، جناج منطقة مكة المكرمة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32.

وكان في استقبال أمير مكة لدى وصوله، عدد من المنظمين والمشرفين بالمهرجان، فيما قدم المشرف على جناج المنطقة شرحاً مفصلاً عن الأقسام المشاركة وما تحتويه من تفاصيل.

وبدأت الزيارة على خمسة بيوت تابعة للجناح هي "جدة، ومكة المكرمة، والطائف، والقنفذة، ومكة المستقبل" الذي يجسد المستقبل المشرق لأبناء الوطن، حيث تم حصر مشروعات منطقة مكة المكرمة المميزة خلاله، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبتوجيهات مباشرة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.

وزار نائب أمير منطقة مكة، عدداً من أجنحة المناطق المشارك، ومن بينها "جناح "منطقة عسير" واستمع من قِبل المختصين بالجناح إلى شرح عما يحويه من أقسام ولوحات تعبيرية، وشاهد صوراً للأمير الراحل منصور بن مقرن، حيث قضى وقتًا في تأملها، وكتب الأمير عبدالله بن بندر رسالته بمناسبة هذه الزيارة "فقدت أخاً عزيزاً، أسأل الله أن يتقبله من الشهداء، ورحم الله جميع مرافقيه".

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