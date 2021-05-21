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"فيصل بن فرحان" يلتقي وزيرة خارجية إندونيسيا

ناقشا آخر المستجدات والتطورات في فلسطين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مرسودي، على هامش الاجتماع الطارئ لمناقشة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، كما استعرض الجانبان تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء: مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن فرحان" يلتقي وزيرة خارجية إندونيسيا
سبق

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مرسودي، على هامش الاجتماع الطارئ لمناقشة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، كما استعرض الجانبان تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء: مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
01:46 AM

"فيصل بن فرحان" يلتقي وزيرة خارجية إندونيسيا

ناقشا آخر المستجدات والتطورات في فلسطين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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7,243

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مرسودي، على هامش الاجتماع الطارئ لمناقشة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، كما استعرض الجانبان تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء: مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

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