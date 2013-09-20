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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسلطات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين

من جهة باب المغاربة تحت حماية مشدّدة ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة تحت حماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد وأدوا طقوساً تلمودية، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته.

من جهةً أخرى، نقلت مصادر فلسطينية عن مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أربعة فلسطينيين من بينهم أسير محرّر، بعد أن دهمت منازلهم في قرية عنبتا- شرقي طولكرم.

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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسلطات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين
سبق

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة تحت حماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد وأدوا طقوساً تلمودية، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته.

من جهةً أخرى، نقلت مصادر فلسطينية عن مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أربعة فلسطينيين من بينهم أسير محرّر، بعد أن دهمت منازلهم في قرية عنبتا- شرقي طولكرم.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
11:25 AM

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسلطات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين

من جهة باب المغاربة تحت حماية مشدّدة ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة تحت حماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد وأدوا طقوساً تلمودية، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته.

من جهةً أخرى، نقلت مصادر فلسطينية عن مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أربعة فلسطينيين من بينهم أسير محرّر، بعد أن دهمت منازلهم في قرية عنبتا- شرقي طولكرم.

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