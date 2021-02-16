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خبراء الطقس وتقلبات الأجواء.. أمطار ورياح و"تحديثات تسر الناظرين"

الجهني: تتركز قوة الأمطار الفترة القادمة على المنطقتين الشرقية والوسطى

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن تنهض حركة الرياح على المناطق المتاخمة للسواحل الغربية، مساء هذا اليوم، #ضباء #الوجه #أملج #ينبع.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: تمتد إلى نواحي #تيماء #العلاء وجنوب غرب #حائل #الشملي وغرب #القصيم نواحي #الحناكية.

وتحدث الخبير المناخي عضو تسميات الدكتور زياد الجهني؛ عن ما شاء الله تحديثات تسّر الناظرين حسب وصفه، وقال: تتركز قوة الأمطار الفترة القادمة على المنطقة #الشرقية و #الوسطى عامة بما فيها #الرياض وجنوبها وأيام جميلة قادمة بمشيئة الله.

وفي سياق ذي صلة ووفق موقع طقس العرب، فمن المُتوقع -بمشيئة الله- أن تتأثر منطقة حفر الباطن مع ساعات مساء غد الأربعاء بحالة ضعيفة إلى متوسطة من عدم الاستقرار الجوي تترافق ببعض الأمطار ويُتوقع أن تتشكّل السحب العالية والمتوسطة في منطقة حفر الباطن، قد تعمل على تساقط زخات محدودة ومحلية من الأمطار، قد تترافق بالبرق والرعد أحياناً.

هذا النشاط الكبير المُتوقع على السُحب الرعدية قد يعمل على نشوء تيارات من الرياح الهابطة المثيرة لموجات الغبار بشكل محلي، بالتالي يُتوقع تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل لافت، وهو الأمر الذي يستوجب الانتباه.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خبراء الطقس وتقلبات الأجواء.. أمطار ورياح و"تحديثات تسر الناظرين"
سبق

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن تنهض حركة الرياح على المناطق المتاخمة للسواحل الغربية، مساء هذا اليوم، #ضباء #الوجه #أملج #ينبع.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: تمتد إلى نواحي #تيماء #العلاء وجنوب غرب #حائل #الشملي وغرب #القصيم نواحي #الحناكية.

وتحدث الخبير المناخي عضو تسميات الدكتور زياد الجهني؛ عن ما شاء الله تحديثات تسّر الناظرين حسب وصفه، وقال: تتركز قوة الأمطار الفترة القادمة على المنطقة #الشرقية و #الوسطى عامة بما فيها #الرياض وجنوبها وأيام جميلة قادمة بمشيئة الله.

وفي سياق ذي صلة ووفق موقع طقس العرب، فمن المُتوقع -بمشيئة الله- أن تتأثر منطقة حفر الباطن مع ساعات مساء غد الأربعاء بحالة ضعيفة إلى متوسطة من عدم الاستقرار الجوي تترافق ببعض الأمطار ويُتوقع أن تتشكّل السحب العالية والمتوسطة في منطقة حفر الباطن، قد تعمل على تساقط زخات محدودة ومحلية من الأمطار، قد تترافق بالبرق والرعد أحياناً.

هذا النشاط الكبير المُتوقع على السُحب الرعدية قد يعمل على نشوء تيارات من الرياح الهابطة المثيرة لموجات الغبار بشكل محلي، بالتالي يُتوقع تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل لافت، وهو الأمر الذي يستوجب الانتباه.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
11:03 AM

خبراء الطقس وتقلبات الأجواء.. أمطار ورياح و"تحديثات تسر الناظرين"

الجهني: تتركز قوة الأمطار الفترة القادمة على المنطقتين الشرقية والوسطى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن تنهض حركة الرياح على المناطق المتاخمة للسواحل الغربية، مساء هذا اليوم، #ضباء #الوجه #أملج #ينبع.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: تمتد إلى نواحي #تيماء #العلاء وجنوب غرب #حائل #الشملي وغرب #القصيم نواحي #الحناكية.

وتحدث الخبير المناخي عضو تسميات الدكتور زياد الجهني؛ عن ما شاء الله تحديثات تسّر الناظرين حسب وصفه، وقال: تتركز قوة الأمطار الفترة القادمة على المنطقة #الشرقية و #الوسطى عامة بما فيها #الرياض وجنوبها وأيام جميلة قادمة بمشيئة الله.

وفي سياق ذي صلة ووفق موقع طقس العرب، فمن المُتوقع -بمشيئة الله- أن تتأثر منطقة حفر الباطن مع ساعات مساء غد الأربعاء بحالة ضعيفة إلى متوسطة من عدم الاستقرار الجوي تترافق ببعض الأمطار ويُتوقع أن تتشكّل السحب العالية والمتوسطة في منطقة حفر الباطن، قد تعمل على تساقط زخات محدودة ومحلية من الأمطار، قد تترافق بالبرق والرعد أحياناً.

هذا النشاط الكبير المُتوقع على السُحب الرعدية قد يعمل على نشوء تيارات من الرياح الهابطة المثيرة لموجات الغبار بشكل محلي، بالتالي يُتوقع تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل لافت، وهو الأمر الذي يستوجب الانتباه.

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