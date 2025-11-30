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مسؤول صحي إيطالي: حتى الآن لا يوجد متحور يقاوم اللقاحات المضادة لكورونا

قال: محتمل أن يكون "أوميكرون" أشد عدوى لكن لم يثبت أنه يسبب أعراضًا خطيرة

أعلن فرانكو لوكاتيللي، رئيس المجلس الأعلى للصحة في إيطاليا (CSS) أنه "حتى الآن لم يظهر أي متحور من فيروس كورونا مقاوم لتأثير اللقاحات"، وفقًا لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، قال "لوكاتيللي" في تصريحات لقناة "سكاي24" حول فرضية الحصول على جرعة رابعة من التطعيم في المستقبل القريب، إن هذه الفرضية "لا يمكن استبعادها".

وفيما يتعلق بمتحور "أوميكرون" الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا، قال: "لقد سمعت عبارات تثير الحيرة"، مؤكدًا أنه "لا يتم إخفاء أي شيء عن السكان".

وأضاف: "من المحتمل جدًا أن يكون متحور أوميكرون أشد عدوى، لكن من هنا يجب إثبات أنه يصبح أكثر خطورة من حيث قدرته على التسبب بأعراض خطيرة".

ودعا إلى "التحلي بالهدوء وإلى محاولة دراسة الموقف جيدًا، دون التقليل من شأن أي شيء، لكن دون تهويل الناس أيضًا".

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مسؤول صحي إيطالي: حتى الآن لا يوجد متحور يقاوم اللقاحات المضادة لكورونا
سبق

أعلن فرانكو لوكاتيللي، رئيس المجلس الأعلى للصحة في إيطاليا (CSS) أنه "حتى الآن لم يظهر أي متحور من فيروس كورونا مقاوم لتأثير اللقاحات"، وفقًا لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، قال "لوكاتيللي" في تصريحات لقناة "سكاي24" حول فرضية الحصول على جرعة رابعة من التطعيم في المستقبل القريب، إن هذه الفرضية "لا يمكن استبعادها".

وفيما يتعلق بمتحور "أوميكرون" الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا، قال: "لقد سمعت عبارات تثير الحيرة"، مؤكدًا أنه "لا يتم إخفاء أي شيء عن السكان".

وأضاف: "من المحتمل جدًا أن يكون متحور أوميكرون أشد عدوى، لكن من هنا يجب إثبات أنه يصبح أكثر خطورة من حيث قدرته على التسبب بأعراض خطيرة".

ودعا إلى "التحلي بالهدوء وإلى محاولة دراسة الموقف جيدًا، دون التقليل من شأن أي شيء، لكن دون تهويل الناس أيضًا".

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
12:17 AM

مسؤول صحي إيطالي: حتى الآن لا يوجد متحور يقاوم اللقاحات المضادة لكورونا

قال: محتمل أن يكون "أوميكرون" أشد عدوى لكن لم يثبت أنه يسبب أعراضًا خطيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن فرانكو لوكاتيللي، رئيس المجلس الأعلى للصحة في إيطاليا (CSS) أنه "حتى الآن لم يظهر أي متحور من فيروس كورونا مقاوم لتأثير اللقاحات"، وفقًا لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، قال "لوكاتيللي" في تصريحات لقناة "سكاي24" حول فرضية الحصول على جرعة رابعة من التطعيم في المستقبل القريب، إن هذه الفرضية "لا يمكن استبعادها".

وفيما يتعلق بمتحور "أوميكرون" الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا، قال: "لقد سمعت عبارات تثير الحيرة"، مؤكدًا أنه "لا يتم إخفاء أي شيء عن السكان".

وأضاف: "من المحتمل جدًا أن يكون متحور أوميكرون أشد عدوى، لكن من هنا يجب إثبات أنه يصبح أكثر خطورة من حيث قدرته على التسبب بأعراض خطيرة".

ودعا إلى "التحلي بالهدوء وإلى محاولة دراسة الموقف جيدًا، دون التقليل من شأن أي شيء، لكن دون تهويل الناس أيضًا".

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