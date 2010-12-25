حصاد 24 ساعة "كورونا" بالأردن.. شفاء 1618 وإصابة 1616
تسجيل 30 وفاة جديدة ليرتفع إجمالى حالات الوفاة إلى 3711 حالة
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 1616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 285306.
الأردن
فيروس كورونا الجديد
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 256312 حالة شفاء بعد تسجيل 1816 حالة إضافية، كما سجلت 30 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3711 حالة.
حصاد 24 ساعة "كورونا" بالأردن.. شفاء 1618 وإصابة 1616
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-12-25
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 1616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 285306.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 256312 حالة شفاء بعد تسجيل 1816 حالة إضافية، كما سجلت 30 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3711 حالة.
25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
07:10 PM
حصاد 24 ساعة "كورونا" بالأردن.. شفاء 1618 وإصابة 1616
تسجيل 30 وفاة جديدة ليرتفع إجمالى حالات الوفاة إلى 3711 حالة
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 1616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 285306.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 256312 حالة شفاء بعد تسجيل 1816 حالة إضافية، كما سجلت 30 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3711 حالة.