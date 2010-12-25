حصاد 24 ساعة "كورونا" بالأردن.. شفاء 1618 وإصابة 1616

تسجيل 30 وفاة جديدة ليرتفع إجمالى حالات الوفاة إلى 3711 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 1616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 285306.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 256312 حالة شفاء بعد تسجيل 1816 حالة إضافية، كما سجلت 30 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3711 حالة.