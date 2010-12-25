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"الصحة": تسجيل 178 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 207 خلال الـ24 ساعة الماضية

حصاد 24 ساعة "كورونا" بالأردن.. شفاء 1618 وإصابة 1616

تسجيل 30 وفاة جديدة ليرتفع إجمالى حالات الوفاة إلى 3711 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 1616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 285306.


وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 256312 حالة شفاء بعد تسجيل 1816 حالة إضافية، كما سجلت 30 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3711 حالة.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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حصاد 24 ساعة "كورونا" بالأردن.. شفاء 1618 وإصابة 1616
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 1616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 285306.


وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 256312 حالة شفاء بعد تسجيل 1816 حالة إضافية، كما سجلت 30 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3711 حالة.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
07:10 PM

حصاد 24 ساعة "كورونا" بالأردن.. شفاء 1618 وإصابة 1616

تسجيل 30 وفاة جديدة ليرتفع إجمالى حالات الوفاة إلى 3711 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 1616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 285306.


وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 256312 حالة شفاء بعد تسجيل 1816 حالة إضافية، كما سجلت 30 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3711 حالة.

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