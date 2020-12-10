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حذار من ارتفاع مستوى السكر في الجسم.. يسبب هذه المشكلات

أخصائية تنصح بالحصول على الغلوكوز من الحبوب والفواكه والخضراوات

كشفت أخصائية في أمراض الغدد الصماء، عن المشكلات الناتجة عن تناول كميات كبيرة من السكر بصورة دورية منتظمة.

وقالت الدكتورة تاتيانا بوتشاروفا، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: إن زيادة مستوى السكر في الجسم، يسبب حتما غسيل الكالسيوم وفيتامينات مجموعة B من الجسم، مما يؤدي إلى الكآبة وسوء المزاج. كما أنه يلحق الضرر بمينا الأسنان، ويجعل العظام هشة، مما يعني سهولة انكسارها.

وتقول الأخصائية وفق روسيا اليوم: "يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر مع مرور الوقت إلى "ضعف" مستقبلات التذوق، ويجعل الشخص يتناول كميات أكبر من السكريات. وهذا بدوره يسرع في زيادة الوزن والسمنة، وارتفاع مستوى ضغط الدم ومشكلات في الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى هذا يزداد إفراز الأنسولين بصورة حادة، ما يهدد بالإصابة بمرض السكري".

وتضيف: يمكن الحصول على الغلوكوز من الحبوب والفواكه والخضراوات الطازجة، من دون تناول السكر.

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حذار من ارتفاع مستوى السكر في الجسم.. يسبب هذه المشكلات
سبق

كشفت أخصائية في أمراض الغدد الصماء، عن المشكلات الناتجة عن تناول كميات كبيرة من السكر بصورة دورية منتظمة.

وقالت الدكتورة تاتيانا بوتشاروفا، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: إن زيادة مستوى السكر في الجسم، يسبب حتما غسيل الكالسيوم وفيتامينات مجموعة B من الجسم، مما يؤدي إلى الكآبة وسوء المزاج. كما أنه يلحق الضرر بمينا الأسنان، ويجعل العظام هشة، مما يعني سهولة انكسارها.

وتقول الأخصائية وفق روسيا اليوم: "يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر مع مرور الوقت إلى "ضعف" مستقبلات التذوق، ويجعل الشخص يتناول كميات أكبر من السكريات. وهذا بدوره يسرع في زيادة الوزن والسمنة، وارتفاع مستوى ضغط الدم ومشكلات في الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى هذا يزداد إفراز الأنسولين بصورة حادة، ما يهدد بالإصابة بمرض السكري".

وتضيف: يمكن الحصول على الغلوكوز من الحبوب والفواكه والخضراوات الطازجة، من دون تناول السكر.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
10:15 AM

حذار من ارتفاع مستوى السكر في الجسم.. يسبب هذه المشكلات

أخصائية تنصح بالحصول على الغلوكوز من الحبوب والفواكه والخضراوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت أخصائية في أمراض الغدد الصماء، عن المشكلات الناتجة عن تناول كميات كبيرة من السكر بصورة دورية منتظمة.

وقالت الدكتورة تاتيانا بوتشاروفا، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: إن زيادة مستوى السكر في الجسم، يسبب حتما غسيل الكالسيوم وفيتامينات مجموعة B من الجسم، مما يؤدي إلى الكآبة وسوء المزاج. كما أنه يلحق الضرر بمينا الأسنان، ويجعل العظام هشة، مما يعني سهولة انكسارها.

وتقول الأخصائية وفق روسيا اليوم: "يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر مع مرور الوقت إلى "ضعف" مستقبلات التذوق، ويجعل الشخص يتناول كميات أكبر من السكريات. وهذا بدوره يسرع في زيادة الوزن والسمنة، وارتفاع مستوى ضغط الدم ومشكلات في الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى هذا يزداد إفراز الأنسولين بصورة حادة، ما يهدد بالإصابة بمرض السكري".

وتضيف: يمكن الحصول على الغلوكوز من الحبوب والفواكه والخضراوات الطازجة، من دون تناول السكر.

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