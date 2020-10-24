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حصيلة قتلى الأرمن في "ناجورنو كاراباخ" ترتفع إلى 963 مسلحاً

تراجع الآمال في نهاية سريعة للقتال

نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن وزارة الدفاع في ناجورنو كاراباخ، اليوم السبت، أن عدد المسلحين الأرمن الذين قُتلوا في أحدث صراع بالمنطقة بدأ في 27 سبتمبر الماضي، ارتفع بواقع 36 إلى 963.

وأدى انهيار وقف إطلاق نار توسطت فيه روسيا إلى إضعاف الآمال في نهاية سريعة للقتال في "ناجورنو كاراباخ"، وهي منطقة انفصالية في أذربيجان يسيطر عليها الأرمن، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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حصيلة قتلى الأرمن في "ناجورنو كاراباخ" ترتفع إلى 963 مسلحاً
سبق

نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن وزارة الدفاع في ناجورنو كاراباخ، اليوم السبت، أن عدد المسلحين الأرمن الذين قُتلوا في أحدث صراع بالمنطقة بدأ في 27 سبتمبر الماضي، ارتفع بواقع 36 إلى 963.

وأدى انهيار وقف إطلاق نار توسطت فيه روسيا إلى إضعاف الآمال في نهاية سريعة للقتال في "ناجورنو كاراباخ"، وهي منطقة انفصالية في أذربيجان يسيطر عليها الأرمن، وفقاً لـ"رويترز".

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
03:34 PM

حصيلة قتلى الأرمن في "ناجورنو كاراباخ" ترتفع إلى 963 مسلحاً

تراجع الآمال في نهاية سريعة للقتال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن وزارة الدفاع في ناجورنو كاراباخ، اليوم السبت، أن عدد المسلحين الأرمن الذين قُتلوا في أحدث صراع بالمنطقة بدأ في 27 سبتمبر الماضي، ارتفع بواقع 36 إلى 963.

وأدى انهيار وقف إطلاق نار توسطت فيه روسيا إلى إضعاف الآمال في نهاية سريعة للقتال في "ناجورنو كاراباخ"، وهي منطقة انفصالية في أذربيجان يسيطر عليها الأرمن، وفقاً لـ"رويترز".

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