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"أمين" و"شمول".. أمير مكة يدشن المنظومة التقنية الجديدة

تسهم في تحسين وتسريع الأعمال وحوكمتها وتفعيل الأتمتة

دشّن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة اليوم، المنظومة التقنية الجديدة لإمارة المنطقة التي تساهم في تحسين وتسريع الأعمال وحوكمتها وتفعيل الأتمتة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الإمارة وتخلله استعراض إنجازاتها وخططها المستقبلية وتكريم المتقاعدين.

وتشمل المنظومة نظام التعاملات الإلكترونية "أمين" الذي يعمل على تحويل المعاملات إلكترونيًّا ويوفر العديد من الخصائص، مثل: متابعة الأعمال، والتأشير والتوقيع الاليكتروني، وموقع الإمارة على شبكة الإنترنت والذي تم تطويره بحلة جديدة لتحسين تجربة المستخدم ومواكبة التطور في عرض المحتوى، إضافة إلى تطبيق الإمارة على الأجهزة الذكية والذي يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات لمنسوبي الإمارة والمستفيدين.

وتتضمن منظومة التقنية الجديدة لإمارة المنطقة منصة منسوبي الإمارة "شمول" وتحوي العديد من الأنظمة والخدمات لتنفيذ وإنجاز الأعمال، مثل نظام المشايخ والنواب، و نظام اللجان وقد صمم لحصر وإدارة اللجان التابعة للإمارة لتوثيق بياناتها وتسهيل عمليات إدارتها ومتابعتها، ونظام متابعة القضايا الحقوقية، ويهدف إلى توثيق ومتابعة وإصدار التقارير والإحصاءات لمختلف القضايا، إلى جانب نظام قضايا الشؤون القانونية ويعمل على تسهيل أعمال المستشارين لمتابعة القضايا ويقدم خدمات تسجيل الأحكام، وعرض الإحصائيات، وخدمة عرض الدليل الإجرائي ويمكن من خلاله الاطلاع على الدليل الإجرائي بعدة طرق لتسهيل تطبيقه من قِبل الموظفين.

وتحوي المنظومة خدمة الدعم الفني وتتيح للموظفين طلب الدعم التقني لأعطال الأجهزة، وطلبات منح وحجب الصلاحيات، وخدمة طلبات التشغيل والصيانة وتعنى بتيسير استقبال طلبات إدارة التشغيل والصيانة.

وتخلل الحفل كلمة الإمارة ألقاها الدكتور مشبب القحطاني، أشار فيها إلى أن تدشينِ حزمةِ من الأنظمةِ والخدماتِ الإلكترونيةِ، سيسهم في زيادةِ سرعةِ إنجازِ الأعمال وضبطِ جودَتِها، مقدما شكره للموظفين المحالين للتقاعد وشاركوا في تحقيق هذه المُنجَزاتِ.

وتضمّن الحفل كلمة للمتقاعدين، كما قُدّم عرض لأبرز منجزات استراتيجية التنمية في منطقة مكة المكرمة، التي أطلقها الأمير خالد الفيصل قبل 12 عامًا تحت عنوان "بناء الإنسان وتنمية المكان"، فيما تم استعراض أبرز منجزات الإمارة في المجالات الداخلية كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمين" و"شمول".. أمير مكة يدشن المنظومة التقنية الجديدة
سبق

دشّن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة اليوم، المنظومة التقنية الجديدة لإمارة المنطقة التي تساهم في تحسين وتسريع الأعمال وحوكمتها وتفعيل الأتمتة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الإمارة وتخلله استعراض إنجازاتها وخططها المستقبلية وتكريم المتقاعدين.

وتشمل المنظومة نظام التعاملات الإلكترونية "أمين" الذي يعمل على تحويل المعاملات إلكترونيًّا ويوفر العديد من الخصائص، مثل: متابعة الأعمال، والتأشير والتوقيع الاليكتروني، وموقع الإمارة على شبكة الإنترنت والذي تم تطويره بحلة جديدة لتحسين تجربة المستخدم ومواكبة التطور في عرض المحتوى، إضافة إلى تطبيق الإمارة على الأجهزة الذكية والذي يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات لمنسوبي الإمارة والمستفيدين.

وتتضمن منظومة التقنية الجديدة لإمارة المنطقة منصة منسوبي الإمارة "شمول" وتحوي العديد من الأنظمة والخدمات لتنفيذ وإنجاز الأعمال، مثل نظام المشايخ والنواب، و نظام اللجان وقد صمم لحصر وإدارة اللجان التابعة للإمارة لتوثيق بياناتها وتسهيل عمليات إدارتها ومتابعتها، ونظام متابعة القضايا الحقوقية، ويهدف إلى توثيق ومتابعة وإصدار التقارير والإحصاءات لمختلف القضايا، إلى جانب نظام قضايا الشؤون القانونية ويعمل على تسهيل أعمال المستشارين لمتابعة القضايا ويقدم خدمات تسجيل الأحكام، وعرض الإحصائيات، وخدمة عرض الدليل الإجرائي ويمكن من خلاله الاطلاع على الدليل الإجرائي بعدة طرق لتسهيل تطبيقه من قِبل الموظفين.

وتحوي المنظومة خدمة الدعم الفني وتتيح للموظفين طلب الدعم التقني لأعطال الأجهزة، وطلبات منح وحجب الصلاحيات، وخدمة طلبات التشغيل والصيانة وتعنى بتيسير استقبال طلبات إدارة التشغيل والصيانة.

وتخلل الحفل كلمة الإمارة ألقاها الدكتور مشبب القحطاني، أشار فيها إلى أن تدشينِ حزمةِ من الأنظمةِ والخدماتِ الإلكترونيةِ، سيسهم في زيادةِ سرعةِ إنجازِ الأعمال وضبطِ جودَتِها، مقدما شكره للموظفين المحالين للتقاعد وشاركوا في تحقيق هذه المُنجَزاتِ.

وتضمّن الحفل كلمة للمتقاعدين، كما قُدّم عرض لأبرز منجزات استراتيجية التنمية في منطقة مكة المكرمة، التي أطلقها الأمير خالد الفيصل قبل 12 عامًا تحت عنوان "بناء الإنسان وتنمية المكان"، فيما تم استعراض أبرز منجزات الإمارة في المجالات الداخلية كافة.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
03:01 PM

"أمين" و"شمول".. أمير مكة يدشن المنظومة التقنية الجديدة

تسهم في تحسين وتسريع الأعمال وحوكمتها وتفعيل الأتمتة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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دشّن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة اليوم، المنظومة التقنية الجديدة لإمارة المنطقة التي تساهم في تحسين وتسريع الأعمال وحوكمتها وتفعيل الأتمتة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الإمارة وتخلله استعراض إنجازاتها وخططها المستقبلية وتكريم المتقاعدين.

وتشمل المنظومة نظام التعاملات الإلكترونية "أمين" الذي يعمل على تحويل المعاملات إلكترونيًّا ويوفر العديد من الخصائص، مثل: متابعة الأعمال، والتأشير والتوقيع الاليكتروني، وموقع الإمارة على شبكة الإنترنت والذي تم تطويره بحلة جديدة لتحسين تجربة المستخدم ومواكبة التطور في عرض المحتوى، إضافة إلى تطبيق الإمارة على الأجهزة الذكية والذي يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات لمنسوبي الإمارة والمستفيدين.

وتتضمن منظومة التقنية الجديدة لإمارة المنطقة منصة منسوبي الإمارة "شمول" وتحوي العديد من الأنظمة والخدمات لتنفيذ وإنجاز الأعمال، مثل نظام المشايخ والنواب، و نظام اللجان وقد صمم لحصر وإدارة اللجان التابعة للإمارة لتوثيق بياناتها وتسهيل عمليات إدارتها ومتابعتها، ونظام متابعة القضايا الحقوقية، ويهدف إلى توثيق ومتابعة وإصدار التقارير والإحصاءات لمختلف القضايا، إلى جانب نظام قضايا الشؤون القانونية ويعمل على تسهيل أعمال المستشارين لمتابعة القضايا ويقدم خدمات تسجيل الأحكام، وعرض الإحصائيات، وخدمة عرض الدليل الإجرائي ويمكن من خلاله الاطلاع على الدليل الإجرائي بعدة طرق لتسهيل تطبيقه من قِبل الموظفين.

وتحوي المنظومة خدمة الدعم الفني وتتيح للموظفين طلب الدعم التقني لأعطال الأجهزة، وطلبات منح وحجب الصلاحيات، وخدمة طلبات التشغيل والصيانة وتعنى بتيسير استقبال طلبات إدارة التشغيل والصيانة.

وتخلل الحفل كلمة الإمارة ألقاها الدكتور مشبب القحطاني، أشار فيها إلى أن تدشينِ حزمةِ من الأنظمةِ والخدماتِ الإلكترونيةِ، سيسهم في زيادةِ سرعةِ إنجازِ الأعمال وضبطِ جودَتِها، مقدما شكره للموظفين المحالين للتقاعد وشاركوا في تحقيق هذه المُنجَزاتِ.

وتضمّن الحفل كلمة للمتقاعدين، كما قُدّم عرض لأبرز منجزات استراتيجية التنمية في منطقة مكة المكرمة، التي أطلقها الأمير خالد الفيصل قبل 12 عامًا تحت عنوان "بناء الإنسان وتنمية المكان"، فيما تم استعراض أبرز منجزات الإمارة في المجالات الداخلية كافة.

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