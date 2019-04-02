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"أحمد بن فهد" يرفع الشكر لخادم الحرمين على أمره بإطلاق سراح السجناء المعسرين

قال: يدكم الحانية وكرمكم المتدفّق يعمّ أرجاء الوطن

رفع نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور توجيهه الكريم -أيده الله - بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

وقال الأمير أحمد: "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظكم الله ـ يدكم الحانية وكرمكم المعطاء ووجودكم المتدفق يعم أرجاء الوطن، فكان توجيهكم بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة الشرقية له وقعه في نفوس المعسرين وأسرهم لتكتمل فرحتهم بلقاء ذويهم بعد انقضاء مديونياتهم".

ودعا الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما قدماه، وأن يحفظ بلادنا، وأن يديم عليها أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.‏‫

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"أحمد بن فهد" يرفع الشكر لخادم الحرمين على أمره بإطلاق سراح السجناء المعسرين
سبق

رفع نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور توجيهه الكريم -أيده الله - بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

وقال الأمير أحمد: "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظكم الله ـ يدكم الحانية وكرمكم المعطاء ووجودكم المتدفق يعم أرجاء الوطن، فكان توجيهكم بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة الشرقية له وقعه في نفوس المعسرين وأسرهم لتكتمل فرحتهم بلقاء ذويهم بعد انقضاء مديونياتهم".

ودعا الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما قدماه، وأن يحفظ بلادنا، وأن يديم عليها أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.‏‫

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
07:57 PM

"أحمد بن فهد" يرفع الشكر لخادم الحرمين على أمره بإطلاق سراح السجناء المعسرين

قال: يدكم الحانية وكرمكم المتدفّق يعمّ أرجاء الوطن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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رفع نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور توجيهه الكريم -أيده الله - بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

وقال الأمير أحمد: "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظكم الله ـ يدكم الحانية وكرمكم المعطاء ووجودكم المتدفق يعم أرجاء الوطن، فكان توجيهكم بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة الشرقية له وقعه في نفوس المعسرين وأسرهم لتكتمل فرحتهم بلقاء ذويهم بعد انقضاء مديونياتهم".

ودعا الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما قدماه، وأن يحفظ بلادنا، وأن يديم عليها أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.‏‫

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