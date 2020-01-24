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"الغامدي" مديراً للتوعية بهيئة الاتصالات

أصدر محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، قراراً يقضي بتعيين سعيد بن حسين الغامدي مديراً للاتصال المؤسسي والتوعية بالهيئة.

يُشار إلى أن الغامدي شغل قبل ذلك منصب مدير إدارة الإعلام بـ"هيئة الاتصالات"، ويعد من الكوادر المميزة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

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"الغامدي" مديراً للتوعية بهيئة الاتصالات
سبق

أصدر محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، قراراً يقضي بتعيين سعيد بن حسين الغامدي مديراً للاتصال المؤسسي والتوعية بالهيئة.

يُشار إلى أن الغامدي شغل قبل ذلك منصب مدير إدارة الإعلام بـ"هيئة الاتصالات"، ويعد من الكوادر المميزة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
01:11 AM

"الغامدي" مديراً للتوعية بهيئة الاتصالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، قراراً يقضي بتعيين سعيد بن حسين الغامدي مديراً للاتصال المؤسسي والتوعية بالهيئة.

يُشار إلى أن الغامدي شغل قبل ذلك منصب مدير إدارة الإعلام بـ"هيئة الاتصالات"، ويعد من الكوادر المميزة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

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