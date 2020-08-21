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"العميد" يطرب جماهيره بثلاثية في شباك العهد اللبناني

في ذهاب دور 32 من بطولة محمد السادس للأندية

حقق فريق الاتحاد فوزًا كبيرًا على ضيفه العهد اللبناني بثلاثة أهداف دون رد، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، الذي أُقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، اليوم الثلاثاء.

وافتتح البرازيلي رومارينيو التسجيل لأصحاب الأرض بعد مرور 14 دقيقة من عمر المباراة، وعزز زميله المغربي مروان دا كوستا من تقدم الاتحاد بهدف ثانٍ في الدقيقة 27.

ووقع الصربي ألكسندر بريجوفيتش لاعب الاتحاد على الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 37 من زمن وأحداث المباراة.

وتُقام مباراة العودة بين الفريقين في ضيافة نادي العهد، على ملعب المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت، يوم 31 من شهر أغسطس الحالي.

ويحتاج العهد إلى الفوز بفارق 4 أهداف على الأقل دون تلقي مرماه أي هدف، من أجل ضمان العبور إلى الدور ثمن النهائي على حساب الاتحاد.

في المقابل، يكفي الاتحاد الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدفين لاقتناص بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"العميد" يطرب جماهيره بثلاثية في شباك العهد اللبناني
سبق

حقق فريق الاتحاد فوزًا كبيرًا على ضيفه العهد اللبناني بثلاثة أهداف دون رد، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، الذي أُقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، اليوم الثلاثاء.

وافتتح البرازيلي رومارينيو التسجيل لأصحاب الأرض بعد مرور 14 دقيقة من عمر المباراة، وعزز زميله المغربي مروان دا كوستا من تقدم الاتحاد بهدف ثانٍ في الدقيقة 27.

ووقع الصربي ألكسندر بريجوفيتش لاعب الاتحاد على الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 37 من زمن وأحداث المباراة.

وتُقام مباراة العودة بين الفريقين في ضيافة نادي العهد، على ملعب المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت، يوم 31 من شهر أغسطس الحالي.

ويحتاج العهد إلى الفوز بفارق 4 أهداف على الأقل دون تلقي مرماه أي هدف، من أجل ضمان العبور إلى الدور ثمن النهائي على حساب الاتحاد.

في المقابل، يكفي الاتحاد الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدفين لاقتناص بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
11:04 PM

"العميد" يطرب جماهيره بثلاثية في شباك العهد اللبناني

في ذهاب دور 32 من بطولة محمد السادس للأندية

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
12
6,720

حقق فريق الاتحاد فوزًا كبيرًا على ضيفه العهد اللبناني بثلاثة أهداف دون رد، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، الذي أُقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، اليوم الثلاثاء.

وافتتح البرازيلي رومارينيو التسجيل لأصحاب الأرض بعد مرور 14 دقيقة من عمر المباراة، وعزز زميله المغربي مروان دا كوستا من تقدم الاتحاد بهدف ثانٍ في الدقيقة 27.

ووقع الصربي ألكسندر بريجوفيتش لاعب الاتحاد على الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 37 من زمن وأحداث المباراة.

وتُقام مباراة العودة بين الفريقين في ضيافة نادي العهد، على ملعب المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت، يوم 31 من شهر أغسطس الحالي.

ويحتاج العهد إلى الفوز بفارق 4 أهداف على الأقل دون تلقي مرماه أي هدف، من أجل ضمان العبور إلى الدور ثمن النهائي على حساب الاتحاد.

في المقابل، يكفي الاتحاد الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدفين لاقتناص بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

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