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للمرة الأولى.. "تويتر" يشكك في مصداقية ترامب ويضع إخطارًا بتقصي الحقائق على تغريداته

حذّر من 3 ادعاءات كاذبة أو مضللة بشأن الاقتراع بالبريد

في تحرك هو الأول من نوعه، حثّ موقع التواصل الاجتماعي تويتر، القراء على تقصي الحقائق في تغريدات نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذّرًا من أن ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة ودحضها مدققون.

وحث الإخطارُ، الذي اتَّخَذَ شكل علامة تعجُّب زرقاء، القراءَ على "تقصي الحقائق حول الاقتراع بالبريد"، ووجّههم إلى صفحة تحتوي على مقالات إخبارية ومعلومات حول المزاعم قام بتجميعها موظفو تويتر.

وجاء في عنوان في أعلى الصفحة، يليه قسم "ما تحتاج إلى معرفته" الذي يصحح ثلاثة ادعاءات كاذبة أو مضللة في التغريدات "ترامب يُدلي بادعاء لا أساس له بأن الاقتراع بالبريد سيؤدي إلى التلاعب بأصوات الناخبين".

وكان ترامب قد زعم في تغريدات في وقت سابق، أن الاقتراع بالبريد سينطوي على "احتيال إلى حد بعيد"، وسيؤدي إلى "انتخابات مزورة". كما خص بالذكر حاكم ولاية كاليفورنيا بشأن هذه القضية؛ على الرغم من أن الولاية ليست الوحيدة التي تستخدم الاقتراع بالبريد.

وأكد "تويتر" أن هذه هي المرة الأولى التي يطبّق فيها إخطار لتقصي الحقائق على تغريدة من الرئيس الأمريكي؛ في امتداد لسياسته الجديدة "للمعلومات المضللة" التي بدأ العمل بها هذا الشهر لمكافحة المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا.

دونالد ترامب تويتر

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للمرة الأولى.. "تويتر" يشكك في مصداقية ترامب ويضع إخطارًا بتقصي الحقائق على تغريداته
سبق

في تحرك هو الأول من نوعه، حثّ موقع التواصل الاجتماعي تويتر، القراء على تقصي الحقائق في تغريدات نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذّرًا من أن ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة ودحضها مدققون.

وحث الإخطارُ، الذي اتَّخَذَ شكل علامة تعجُّب زرقاء، القراءَ على "تقصي الحقائق حول الاقتراع بالبريد"، ووجّههم إلى صفحة تحتوي على مقالات إخبارية ومعلومات حول المزاعم قام بتجميعها موظفو تويتر.

وجاء في عنوان في أعلى الصفحة، يليه قسم "ما تحتاج إلى معرفته" الذي يصحح ثلاثة ادعاءات كاذبة أو مضللة في التغريدات "ترامب يُدلي بادعاء لا أساس له بأن الاقتراع بالبريد سيؤدي إلى التلاعب بأصوات الناخبين".

وكان ترامب قد زعم في تغريدات في وقت سابق، أن الاقتراع بالبريد سينطوي على "احتيال إلى حد بعيد"، وسيؤدي إلى "انتخابات مزورة". كما خص بالذكر حاكم ولاية كاليفورنيا بشأن هذه القضية؛ على الرغم من أن الولاية ليست الوحيدة التي تستخدم الاقتراع بالبريد.

وأكد "تويتر" أن هذه هي المرة الأولى التي يطبّق فيها إخطار لتقصي الحقائق على تغريدة من الرئيس الأمريكي؛ في امتداد لسياسته الجديدة "للمعلومات المضللة" التي بدأ العمل بها هذا الشهر لمكافحة المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
08:18 AM

للمرة الأولى.. "تويتر" يشكك في مصداقية ترامب ويضع إخطارًا بتقصي الحقائق على تغريداته

حذّر من 3 ادعاءات كاذبة أو مضللة بشأن الاقتراع بالبريد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في تحرك هو الأول من نوعه، حثّ موقع التواصل الاجتماعي تويتر، القراء على تقصي الحقائق في تغريدات نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذّرًا من أن ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة ودحضها مدققون.

وحث الإخطارُ، الذي اتَّخَذَ شكل علامة تعجُّب زرقاء، القراءَ على "تقصي الحقائق حول الاقتراع بالبريد"، ووجّههم إلى صفحة تحتوي على مقالات إخبارية ومعلومات حول المزاعم قام بتجميعها موظفو تويتر.

وجاء في عنوان في أعلى الصفحة، يليه قسم "ما تحتاج إلى معرفته" الذي يصحح ثلاثة ادعاءات كاذبة أو مضللة في التغريدات "ترامب يُدلي بادعاء لا أساس له بأن الاقتراع بالبريد سيؤدي إلى التلاعب بأصوات الناخبين".

وكان ترامب قد زعم في تغريدات في وقت سابق، أن الاقتراع بالبريد سينطوي على "احتيال إلى حد بعيد"، وسيؤدي إلى "انتخابات مزورة". كما خص بالذكر حاكم ولاية كاليفورنيا بشأن هذه القضية؛ على الرغم من أن الولاية ليست الوحيدة التي تستخدم الاقتراع بالبريد.

وأكد "تويتر" أن هذه هي المرة الأولى التي يطبّق فيها إخطار لتقصي الحقائق على تغريدة من الرئيس الأمريكي؛ في امتداد لسياسته الجديدة "للمعلومات المضللة" التي بدأ العمل بها هذا الشهر لمكافحة المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا.

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