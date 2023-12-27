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واجهة عسير البحرية.. هنا مقصد الباحثين عن الدفء والترفيه

معدل الزيارات خلال الإجازات والعطلات يتخطى 50 ألف زائر

تشهد واجهة عسير البحرية على ساحل البحر الأحمر إقبالًا كبيرًا من الباحثين عن الهدوء والدفء خلال فصل الشتاء، إذ كشفت إحصاءات أمانة منطقة عسير عن أن معدل الزيارات خلال الإجازات والعطلات الرسمية للواجهة يزيد على 50 ألف زائر.

وتعمل الأمانة ممثلةً في بلدية الساحل على تهيئة مرافق الواجهة التي تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ(مليون ومائة وعشرين ألف متر مربع)، وصيانتها بانتظام بتطوير الجلسات الشاطئية، والخدمات والمرافق الجمالية والترفيهية.

وقال رئيس بلدية الساحل عائض المحجاني: أكثر من 80 جلسة شاطئية هُيِّئت، بالإضافة إلى تهيئة مناطق ألعاب الأطفال، والممشى البحري الذي يمتد بامتداد الواجهة بعرض 20 مترًا، وكذلك إعادة زراعة المسطحات الخضراء التي تصل مساحتها إلى أكثر من 200 ألف متر مربع.

وضاعفت البلدية مساحات مواقف السيارات لتصل إلى أكثر من 10 آلاف سيارة؛ لتوائم طاقة الواجهة الاستيعابية، في ظل تنظيم فعاليات سياحية وترفيهية وفنية جاذبة، من أبرزها: الفعاليات الغنائية وجلسات الطرب والفنون الشعبية وفعاليات السينما البحرية، إضافة إلى الأنشطة الرياضية والمغامرات الترفيهية التي تتناسب مع جميع الأعمار، ومواقع للألعاب المائية ورياضة الدراجات والألعاب النارية.

وتُقدَّم في الواجهة وجبات غذائية في عدد من المطاعم والمقاهي المميزة لخدمة الزوار، حيث جُهَّزت 5 مواقع لبيع المأكولات السريعة موزعة بطول الواجهة لخدمة الزوار ومنطقة العاب للأطفال على مساحة 3500 متر مربع وأخرى للفعاليات الترفيهية على مساحة 500 متر مربع، إضافة إلى تجهيز وتأهيل 88 جلسة شاطئية، وقص وتهذيب المسطحات الخضراء بمساحة إجمالية تزيد على 85 آلف متر مربع، وتقليم 500 نخلة و2000 شجرة، وزراعة 5000 شتلة زهور، وصيانة وتشغيل 700 عمود إنارة، وتسوية وتجهيز رمل الشاطئ للأطفال على مساحة 3500 متر مربع.


وفيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية المقدمة لزوار الواجهة البحرية، تُستضاف العديد من المبادرات الصحية والتوعوية والتثقيفية طيلة فترة موسم الشتاء، بالإضافة إلى شراكة مجتمعية مع بنك التنمية الاجتماعية لإنشاء وتهيئة مقار لدعم الأسر المنتجة، كذلك إيجاد فرص تطوعية تدعم جهود فريق عمل الواجهة وتعززها، بجانب جهود الجهات الأمنية المعنية، وجمعية الهلال الأحمر السعودي.

وكثفت البلدية ممثلة في إدارة الواجهة البحرية وقسم صحة البيئة، الرقابة الصحية على المواقع المتعلقة بصحة الإنسان، وكذلك الرقابة العامة على مرافق الواجهة ومرتاديها؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية ونشر الرسائل التوعوية المتعلقة بذلك، بكاميرات المراقبة الذكية، وتوزيع المنشورات، وكذلك التنبيه الآلي عبر نظام صوتي موزع على طول الواجهة.

وتعمل فرق عمل مختصة على تنفيذ الخدمات المقدمة، منها: 120 عامل نظافة، و15 مشرفًا وفنيًّا، وأربع مشرفات لخدمة السيدات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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واجهة عسير البحرية.. هنا مقصد الباحثين عن الدفء والترفيه
سبق

تشهد واجهة عسير البحرية على ساحل البحر الأحمر إقبالًا كبيرًا من الباحثين عن الهدوء والدفء خلال فصل الشتاء، إذ كشفت إحصاءات أمانة منطقة عسير عن أن معدل الزيارات خلال الإجازات والعطلات الرسمية للواجهة يزيد على 50 ألف زائر.

وتعمل الأمانة ممثلةً في بلدية الساحل على تهيئة مرافق الواجهة التي تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ(مليون ومائة وعشرين ألف متر مربع)، وصيانتها بانتظام بتطوير الجلسات الشاطئية، والخدمات والمرافق الجمالية والترفيهية.

وقال رئيس بلدية الساحل عائض المحجاني: أكثر من 80 جلسة شاطئية هُيِّئت، بالإضافة إلى تهيئة مناطق ألعاب الأطفال، والممشى البحري الذي يمتد بامتداد الواجهة بعرض 20 مترًا، وكذلك إعادة زراعة المسطحات الخضراء التي تصل مساحتها إلى أكثر من 200 ألف متر مربع.

وضاعفت البلدية مساحات مواقف السيارات لتصل إلى أكثر من 10 آلاف سيارة؛ لتوائم طاقة الواجهة الاستيعابية، في ظل تنظيم فعاليات سياحية وترفيهية وفنية جاذبة، من أبرزها: الفعاليات الغنائية وجلسات الطرب والفنون الشعبية وفعاليات السينما البحرية، إضافة إلى الأنشطة الرياضية والمغامرات الترفيهية التي تتناسب مع جميع الأعمار، ومواقع للألعاب المائية ورياضة الدراجات والألعاب النارية.

وتُقدَّم في الواجهة وجبات غذائية في عدد من المطاعم والمقاهي المميزة لخدمة الزوار، حيث جُهَّزت 5 مواقع لبيع المأكولات السريعة موزعة بطول الواجهة لخدمة الزوار ومنطقة العاب للأطفال على مساحة 3500 متر مربع وأخرى للفعاليات الترفيهية على مساحة 500 متر مربع، إضافة إلى تجهيز وتأهيل 88 جلسة شاطئية، وقص وتهذيب المسطحات الخضراء بمساحة إجمالية تزيد على 85 آلف متر مربع، وتقليم 500 نخلة و2000 شجرة، وزراعة 5000 شتلة زهور، وصيانة وتشغيل 700 عمود إنارة، وتسوية وتجهيز رمل الشاطئ للأطفال على مساحة 3500 متر مربع.


وفيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية المقدمة لزوار الواجهة البحرية، تُستضاف العديد من المبادرات الصحية والتوعوية والتثقيفية طيلة فترة موسم الشتاء، بالإضافة إلى شراكة مجتمعية مع بنك التنمية الاجتماعية لإنشاء وتهيئة مقار لدعم الأسر المنتجة، كذلك إيجاد فرص تطوعية تدعم جهود فريق عمل الواجهة وتعززها، بجانب جهود الجهات الأمنية المعنية، وجمعية الهلال الأحمر السعودي.

وكثفت البلدية ممثلة في إدارة الواجهة البحرية وقسم صحة البيئة، الرقابة الصحية على المواقع المتعلقة بصحة الإنسان، وكذلك الرقابة العامة على مرافق الواجهة ومرتاديها؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية ونشر الرسائل التوعوية المتعلقة بذلك، بكاميرات المراقبة الذكية، وتوزيع المنشورات، وكذلك التنبيه الآلي عبر نظام صوتي موزع على طول الواجهة.

وتعمل فرق عمل مختصة على تنفيذ الخدمات المقدمة، منها: 120 عامل نظافة، و15 مشرفًا وفنيًّا، وأربع مشرفات لخدمة السيدات.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
03:34 PM

واجهة عسير البحرية.. هنا مقصد الباحثين عن الدفء والترفيه

معدل الزيارات خلال الإجازات والعطلات يتخطى 50 ألف زائر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
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تشهد واجهة عسير البحرية على ساحل البحر الأحمر إقبالًا كبيرًا من الباحثين عن الهدوء والدفء خلال فصل الشتاء، إذ كشفت إحصاءات أمانة منطقة عسير عن أن معدل الزيارات خلال الإجازات والعطلات الرسمية للواجهة يزيد على 50 ألف زائر.

وتعمل الأمانة ممثلةً في بلدية الساحل على تهيئة مرافق الواجهة التي تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ(مليون ومائة وعشرين ألف متر مربع)، وصيانتها بانتظام بتطوير الجلسات الشاطئية، والخدمات والمرافق الجمالية والترفيهية.

وقال رئيس بلدية الساحل عائض المحجاني: أكثر من 80 جلسة شاطئية هُيِّئت، بالإضافة إلى تهيئة مناطق ألعاب الأطفال، والممشى البحري الذي يمتد بامتداد الواجهة بعرض 20 مترًا، وكذلك إعادة زراعة المسطحات الخضراء التي تصل مساحتها إلى أكثر من 200 ألف متر مربع.

وضاعفت البلدية مساحات مواقف السيارات لتصل إلى أكثر من 10 آلاف سيارة؛ لتوائم طاقة الواجهة الاستيعابية، في ظل تنظيم فعاليات سياحية وترفيهية وفنية جاذبة، من أبرزها: الفعاليات الغنائية وجلسات الطرب والفنون الشعبية وفعاليات السينما البحرية، إضافة إلى الأنشطة الرياضية والمغامرات الترفيهية التي تتناسب مع جميع الأعمار، ومواقع للألعاب المائية ورياضة الدراجات والألعاب النارية.

وتُقدَّم في الواجهة وجبات غذائية في عدد من المطاعم والمقاهي المميزة لخدمة الزوار، حيث جُهَّزت 5 مواقع لبيع المأكولات السريعة موزعة بطول الواجهة لخدمة الزوار ومنطقة العاب للأطفال على مساحة 3500 متر مربع وأخرى للفعاليات الترفيهية على مساحة 500 متر مربع، إضافة إلى تجهيز وتأهيل 88 جلسة شاطئية، وقص وتهذيب المسطحات الخضراء بمساحة إجمالية تزيد على 85 آلف متر مربع، وتقليم 500 نخلة و2000 شجرة، وزراعة 5000 شتلة زهور، وصيانة وتشغيل 700 عمود إنارة، وتسوية وتجهيز رمل الشاطئ للأطفال على مساحة 3500 متر مربع.


وفيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية المقدمة لزوار الواجهة البحرية، تُستضاف العديد من المبادرات الصحية والتوعوية والتثقيفية طيلة فترة موسم الشتاء، بالإضافة إلى شراكة مجتمعية مع بنك التنمية الاجتماعية لإنشاء وتهيئة مقار لدعم الأسر المنتجة، كذلك إيجاد فرص تطوعية تدعم جهود فريق عمل الواجهة وتعززها، بجانب جهود الجهات الأمنية المعنية، وجمعية الهلال الأحمر السعودي.

وكثفت البلدية ممثلة في إدارة الواجهة البحرية وقسم صحة البيئة، الرقابة الصحية على المواقع المتعلقة بصحة الإنسان، وكذلك الرقابة العامة على مرافق الواجهة ومرتاديها؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية ونشر الرسائل التوعوية المتعلقة بذلك، بكاميرات المراقبة الذكية، وتوزيع المنشورات، وكذلك التنبيه الآلي عبر نظام صوتي موزع على طول الواجهة.

وتعمل فرق عمل مختصة على تنفيذ الخدمات المقدمة، منها: 120 عامل نظافة، و15 مشرفًا وفنيًّا، وأربع مشرفات لخدمة السيدات.

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