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"الصحة": تسجيل 1084 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1285 خلال الـ24 ساعة الماضية

محطات تُغلق و"أجرة" تُمنع.. قفزات لـ"دلتا" في آسيا لم ترحم الأولمبياد!

من أستراليا وتايلاند وماليزيا إلى اليابان وفيتنام.. إجراءات تشدد وطوارئ

يبدو أن سلالة دلتا شديدة العدوى، من فيروس كورونا المستجد، أخذت تتفشى في آسيا بعد رصد قفزات قياسية للإصابات بها في طوكيو وتايلاند وماليزيا وفيتنام وسيدني.

فقد أعلنت العاصمة اليابانية طوكيو، التي تستضيف الألعاب الأولمبية، وتايلاند وماليزيا، عدداً قياسياً في حالات الإصابة بوباء كوفيد-19، السبت، ومعظمها من السلالة "دلتا" شديدة العدوى.

وتصاعدت الحالات أيضاً في مدينة سيدني الأسترالية، حيث فرضت الشرطة طوقاً أمنياً على المنطقة التجارية بوسط المدينة، لمنع احتجاج على إجراءات العزل الصارمة التي ستستمر حتى نهاية أغسطس الجاري.

وأغلقت الشرطة في سيدني محطات القطار ومنعت سيارات الأجرة من إنزال الركاب في وسط المدينة ونشرت نحو ألف من أفرادها لإقامة نقاط تفتيش وتفريق أي تجمعات.

وسجّلت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية 210 إصابات جديدة بسلالة دلتا في سيدني والمناطق المحيطة بها.

وأعلنت سلطات طوكيو أن عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 4058 إصابة، متجاوزاً 4000 حالة للمرة الأولى، وفقا لـ"رويترز".

وقال المنظمون لدورة الألعاب الأولمبية إنهم رصدوا 21 إصابة جديدة بكوفيد-19 تتعلق بالمنافسات ليصل العدد الإجمالي إلى 241 حالة منذ أول يوليو.

وتأتي الزيادة القياسية الجديدة بعد يوم من قرار اليابان تمديد حالة الطوارئ في طوكيو حتى نهاية أغسطس، وتوسيع نطاقها إلى 3 مقاطعات بالقرب من طوكيو ومقاطعة أوساكا الغربية نظراً للزيادة الأخيرة في حالات العدوى.

وسجلت ماليزيا، إحدى بؤر انتشار المرض، 17786 إصابة بالفيروس، السبت، وهو رقم قياسي للإصابات.

وتجمع أكثر من 100 في وسط كوالالمبور للتعبير عن استيائهم من أسلوب تعامل الحكومة مع الجائحة وطالبوا رئيس الوزراء محيي الدين ياسين بالاستقالة.

وسجلت تايلاند زيادة قياسية في الإصابات الجديدة بلغت 18912 إصابة، ما رفع العدد الإجمالي إلى 597287 حالة، كما سجلت 178 وفاة وهو عدد قياسي يومي أيضاً ليصل المجمل إلى 4857.

وتقول الحكومة إن سلالة دلتا تمثل أكثر من 60 % من الحالات في البلاد و80 في % من الحالات في العاصمة بانكوك.

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محطات تُغلق و"أجرة" تُمنع.. قفزات لـ"دلتا" في آسيا لم ترحم الأولمبياد!
سبق

يبدو أن سلالة دلتا شديدة العدوى، من فيروس كورونا المستجد، أخذت تتفشى في آسيا بعد رصد قفزات قياسية للإصابات بها في طوكيو وتايلاند وماليزيا وفيتنام وسيدني.

فقد أعلنت العاصمة اليابانية طوكيو، التي تستضيف الألعاب الأولمبية، وتايلاند وماليزيا، عدداً قياسياً في حالات الإصابة بوباء كوفيد-19، السبت، ومعظمها من السلالة "دلتا" شديدة العدوى.

وتصاعدت الحالات أيضاً في مدينة سيدني الأسترالية، حيث فرضت الشرطة طوقاً أمنياً على المنطقة التجارية بوسط المدينة، لمنع احتجاج على إجراءات العزل الصارمة التي ستستمر حتى نهاية أغسطس الجاري.

وأغلقت الشرطة في سيدني محطات القطار ومنعت سيارات الأجرة من إنزال الركاب في وسط المدينة ونشرت نحو ألف من أفرادها لإقامة نقاط تفتيش وتفريق أي تجمعات.

وسجّلت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية 210 إصابات جديدة بسلالة دلتا في سيدني والمناطق المحيطة بها.

وأعلنت سلطات طوكيو أن عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 4058 إصابة، متجاوزاً 4000 حالة للمرة الأولى، وفقا لـ"رويترز".

وقال المنظمون لدورة الألعاب الأولمبية إنهم رصدوا 21 إصابة جديدة بكوفيد-19 تتعلق بالمنافسات ليصل العدد الإجمالي إلى 241 حالة منذ أول يوليو.

وتأتي الزيادة القياسية الجديدة بعد يوم من قرار اليابان تمديد حالة الطوارئ في طوكيو حتى نهاية أغسطس، وتوسيع نطاقها إلى 3 مقاطعات بالقرب من طوكيو ومقاطعة أوساكا الغربية نظراً للزيادة الأخيرة في حالات العدوى.

وسجلت ماليزيا، إحدى بؤر انتشار المرض، 17786 إصابة بالفيروس، السبت، وهو رقم قياسي للإصابات.

وتجمع أكثر من 100 في وسط كوالالمبور للتعبير عن استيائهم من أسلوب تعامل الحكومة مع الجائحة وطالبوا رئيس الوزراء محيي الدين ياسين بالاستقالة.

وسجلت تايلاند زيادة قياسية في الإصابات الجديدة بلغت 18912 إصابة، ما رفع العدد الإجمالي إلى 597287 حالة، كما سجلت 178 وفاة وهو عدد قياسي يومي أيضاً ليصل المجمل إلى 4857.

وتقول الحكومة إن سلالة دلتا تمثل أكثر من 60 % من الحالات في البلاد و80 في % من الحالات في العاصمة بانكوك.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
11:09 AM

محطات تُغلق و"أجرة" تُمنع.. قفزات لـ"دلتا" في آسيا لم ترحم الأولمبياد!

من أستراليا وتايلاند وماليزيا إلى اليابان وفيتنام.. إجراءات تشدد وطوارئ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يبدو أن سلالة دلتا شديدة العدوى، من فيروس كورونا المستجد، أخذت تتفشى في آسيا بعد رصد قفزات قياسية للإصابات بها في طوكيو وتايلاند وماليزيا وفيتنام وسيدني.

فقد أعلنت العاصمة اليابانية طوكيو، التي تستضيف الألعاب الأولمبية، وتايلاند وماليزيا، عدداً قياسياً في حالات الإصابة بوباء كوفيد-19، السبت، ومعظمها من السلالة "دلتا" شديدة العدوى.

وتصاعدت الحالات أيضاً في مدينة سيدني الأسترالية، حيث فرضت الشرطة طوقاً أمنياً على المنطقة التجارية بوسط المدينة، لمنع احتجاج على إجراءات العزل الصارمة التي ستستمر حتى نهاية أغسطس الجاري.

وأغلقت الشرطة في سيدني محطات القطار ومنعت سيارات الأجرة من إنزال الركاب في وسط المدينة ونشرت نحو ألف من أفرادها لإقامة نقاط تفتيش وتفريق أي تجمعات.

وسجّلت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية 210 إصابات جديدة بسلالة دلتا في سيدني والمناطق المحيطة بها.

وأعلنت سلطات طوكيو أن عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 4058 إصابة، متجاوزاً 4000 حالة للمرة الأولى، وفقا لـ"رويترز".

وقال المنظمون لدورة الألعاب الأولمبية إنهم رصدوا 21 إصابة جديدة بكوفيد-19 تتعلق بالمنافسات ليصل العدد الإجمالي إلى 241 حالة منذ أول يوليو.

وتأتي الزيادة القياسية الجديدة بعد يوم من قرار اليابان تمديد حالة الطوارئ في طوكيو حتى نهاية أغسطس، وتوسيع نطاقها إلى 3 مقاطعات بالقرب من طوكيو ومقاطعة أوساكا الغربية نظراً للزيادة الأخيرة في حالات العدوى.

وسجلت ماليزيا، إحدى بؤر انتشار المرض، 17786 إصابة بالفيروس، السبت، وهو رقم قياسي للإصابات.

وتجمع أكثر من 100 في وسط كوالالمبور للتعبير عن استيائهم من أسلوب تعامل الحكومة مع الجائحة وطالبوا رئيس الوزراء محيي الدين ياسين بالاستقالة.

وسجلت تايلاند زيادة قياسية في الإصابات الجديدة بلغت 18912 إصابة، ما رفع العدد الإجمالي إلى 597287 حالة، كما سجلت 178 وفاة وهو عدد قياسي يومي أيضاً ليصل المجمل إلى 4857.

وتقول الحكومة إن سلالة دلتا تمثل أكثر من 60 % من الحالات في البلاد و80 في % من الحالات في العاصمة بانكوك.

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