النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مكتب تحقيق الرؤية لشؤون الإسكان" يحصل على شهادة "الأيزو"

لاستيفائه معايير نظام الجودة في كل خدماته:

حصل مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لشؤون الإسكان، على شهادة نظام إدارة الجودة "الأيزو" (ISO 9001: 2015)، وذلك ضمن جهود المكتب في تحقيق أعلى معايير الجودة في إدارة عملياته ومطابقتها لمعايير شهادة "الأيزو ISO".

وأوضح مكتب تحقيق الرؤية لشؤون الإسكان أن الشهادة تأتي نظير استيفائه معايير نظام الجودة في كل الخدمات التي يقدمها والتي تتضمن: التخطيط الإستراتيجي، وتيسير الأعمال ودفع الإنجاز، وإعداد التقارير الموثوقة، إنشاء حلقة الاتصال الفعّال والمواءمة، وضمان جودة تنفيذ المشروعات والمبادرات في الإسكانية.

وأكد المكتب التزامه بالاستمرار في تطبيق الجودة وفق أعلى المعايير العالمية من خلال إدارة التميز المؤسسي بمكتب تحقيق الرؤية بما ينعكس إيجابًا على الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى دوره في متابعة خطط البرامج والمبادرات المتنوعة التي تعمل عليها منظومة الإسكان من خلال التعاون والشراكة في التخطيط والرقابة لتيسير المسكن الملائم للأسر السعودية لرفع نسبة التملك السكني إلى 70 % وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

فيما ثمّن رئيس مكتب تحقيق الرؤية لشؤون الإسكان المهندس عبدالله بن فهد الفارس، الجهود المميزة والمبذولة من قِبل فريق العمل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي توجت بالحصول على شهادة الاعتماد، مشيرًا إلى استمرار مكتب تحقيق الرؤية لتحقيق أهدافه الإستراتيجية بتوفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية الملائمة، وتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول بأسعار مناسبة، وتحسين عمليات وأداء القطاع العقاري من خلال الأنظمة والتشريعات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مكتب تحقيق الرؤية لشؤون الإسكان" يحصل على شهادة "الأيزو"
سبق

حصل مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لشؤون الإسكان، على شهادة نظام إدارة الجودة "الأيزو" (ISO 9001: 2015)، وذلك ضمن جهود المكتب في تحقيق أعلى معايير الجودة في إدارة عملياته ومطابقتها لمعايير شهادة "الأيزو ISO".

وأوضح مكتب تحقيق الرؤية لشؤون الإسكان أن الشهادة تأتي نظير استيفائه معايير نظام الجودة في كل الخدمات التي يقدمها والتي تتضمن: التخطيط الإستراتيجي، وتيسير الأعمال ودفع الإنجاز، وإعداد التقارير الموثوقة، إنشاء حلقة الاتصال الفعّال والمواءمة، وضمان جودة تنفيذ المشروعات والمبادرات في الإسكانية.

وأكد المكتب التزامه بالاستمرار في تطبيق الجودة وفق أعلى المعايير العالمية من خلال إدارة التميز المؤسسي بمكتب تحقيق الرؤية بما ينعكس إيجابًا على الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى دوره في متابعة خطط البرامج والمبادرات المتنوعة التي تعمل عليها منظومة الإسكان من خلال التعاون والشراكة في التخطيط والرقابة لتيسير المسكن الملائم للأسر السعودية لرفع نسبة التملك السكني إلى 70 % وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

فيما ثمّن رئيس مكتب تحقيق الرؤية لشؤون الإسكان المهندس عبدالله بن فهد الفارس، الجهود المميزة والمبذولة من قِبل فريق العمل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي توجت بالحصول على شهادة الاعتماد، مشيرًا إلى استمرار مكتب تحقيق الرؤية لتحقيق أهدافه الإستراتيجية بتوفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية الملائمة، وتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول بأسعار مناسبة، وتحسين عمليات وأداء القطاع العقاري من خلال الأنظمة والتشريعات.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
12:31 AM
اخر تعديل
19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
02:13 AM

"مكتب تحقيق الرؤية لشؤون الإسكان" يحصل على شهادة "الأيزو"

لاستيفائه معايير نظام الجودة في كل خدماته:

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
252

حصل مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لشؤون الإسكان، على شهادة نظام إدارة الجودة "الأيزو" (ISO 9001: 2015)، وذلك ضمن جهود المكتب في تحقيق أعلى معايير الجودة في إدارة عملياته ومطابقتها لمعايير شهادة "الأيزو ISO".

وأوضح مكتب تحقيق الرؤية لشؤون الإسكان أن الشهادة تأتي نظير استيفائه معايير نظام الجودة في كل الخدمات التي يقدمها والتي تتضمن: التخطيط الإستراتيجي، وتيسير الأعمال ودفع الإنجاز، وإعداد التقارير الموثوقة، إنشاء حلقة الاتصال الفعّال والمواءمة، وضمان جودة تنفيذ المشروعات والمبادرات في الإسكانية.

وأكد المكتب التزامه بالاستمرار في تطبيق الجودة وفق أعلى المعايير العالمية من خلال إدارة التميز المؤسسي بمكتب تحقيق الرؤية بما ينعكس إيجابًا على الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى دوره في متابعة خطط البرامج والمبادرات المتنوعة التي تعمل عليها منظومة الإسكان من خلال التعاون والشراكة في التخطيط والرقابة لتيسير المسكن الملائم للأسر السعودية لرفع نسبة التملك السكني إلى 70 % وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

فيما ثمّن رئيس مكتب تحقيق الرؤية لشؤون الإسكان المهندس عبدالله بن فهد الفارس، الجهود المميزة والمبذولة من قِبل فريق العمل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي توجت بالحصول على شهادة الاعتماد، مشيرًا إلى استمرار مكتب تحقيق الرؤية لتحقيق أهدافه الإستراتيجية بتوفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية الملائمة، وتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول بأسعار مناسبة، وتحسين عمليات وأداء القطاع العقاري من خلال الأنظمة والتشريعات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,207
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,095
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,455
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,490

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة