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مقطع دفع الطفل لمجرى السيل.. "العنف الأسري" يتجاوب مع إحدى المواطنات

المركز: نحن موجودون لخدمتكم نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة

تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري مع تغريدة إحدى المواطنات، مطالباً إياها بالتواصل لخدمتها.

وقامت صاحبة الحساب بإرسال مقطع فيديو يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بدفع طفل في مجرى السيول، وبعد سقوط الطفل قام شخص آخر بإخراجه دون تعرُّضه لأذى.

وردّ مركز تلقي بلاغات العنف الأسري على الفيديو بالقول: "‏‎أختي الكريمة، نحن موجودون لخدمتكم، نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك".

يُذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري ‏يتلقى جميع بلاغات العنف الأسري على مدار الساعة من خلال مركز الاتصال 1919 أو حساب المركز في تويتر‎ @HRSD_1919 ‏ويستقبل حالات العنف الجسدي، النفسي، الجنسي، اللفظي، الإهمال، كما يقدم الاستشارات للمتصلين عبر الرقم المجاني 1919.

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مقطع دفع الطفل لمجرى السيل.. "العنف الأسري" يتجاوب مع إحدى المواطنات
سبق

تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري مع تغريدة إحدى المواطنات، مطالباً إياها بالتواصل لخدمتها.

وقامت صاحبة الحساب بإرسال مقطع فيديو يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بدفع طفل في مجرى السيول، وبعد سقوط الطفل قام شخص آخر بإخراجه دون تعرُّضه لأذى.

وردّ مركز تلقي بلاغات العنف الأسري على الفيديو بالقول: "‏‎أختي الكريمة، نحن موجودون لخدمتكم، نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك".

يُذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري ‏يتلقى جميع بلاغات العنف الأسري على مدار الساعة من خلال مركز الاتصال 1919 أو حساب المركز في تويتر‎ @HRSD_1919 ‏ويستقبل حالات العنف الجسدي، النفسي، الجنسي، اللفظي، الإهمال، كما يقدم الاستشارات للمتصلين عبر الرقم المجاني 1919.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
09:03 AM

مقطع دفع الطفل لمجرى السيل.. "العنف الأسري" يتجاوب مع إحدى المواطنات

المركز: نحن موجودون لخدمتكم نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة

A A A
ذياب الشمري - الرياض
10
20,905

تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري مع تغريدة إحدى المواطنات، مطالباً إياها بالتواصل لخدمتها.

وقامت صاحبة الحساب بإرسال مقطع فيديو يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بدفع طفل في مجرى السيول، وبعد سقوط الطفل قام شخص آخر بإخراجه دون تعرُّضه لأذى.

وردّ مركز تلقي بلاغات العنف الأسري على الفيديو بالقول: "‏‎أختي الكريمة، نحن موجودون لخدمتكم، نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك".

يُذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري ‏يتلقى جميع بلاغات العنف الأسري على مدار الساعة من خلال مركز الاتصال 1919 أو حساب المركز في تويتر‎ @HRSD_1919 ‏ويستقبل حالات العنف الجسدي، النفسي، الجنسي، اللفظي، الإهمال، كما يقدم الاستشارات للمتصلين عبر الرقم المجاني 1919.

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