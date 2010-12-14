"المحافظ العقارية" تطرح أكثر من مليون و300 ألف متر مربع من الأراضي الخام بحي الخير وأصول عقارية بحي الياسمين بالرياض للبيع بالمزاد العلني بفندق الفورسيزونز تحت إشراف "إنفاذ"

يشرف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" على المزاد العلني الذي تقيمه شركة المحافظ العقارية، لطرح مجموعة من القطع الخام الاستراتيجية بحي الخير بالرياض، ونخبة من الأصول التجارية والسكنية على طريق الملك عبدالعزيز، وجنوب طريق أنس بن مالك، بحي الياسمين الراقي شمال الرياض.

وينطلق مزاد "عقارات المستقبل Future Realty"، يوم الاثنين القادم الموافق 20/ 12/ 2021، الساعة الرابعة عصرًا، بقاعة المملكة بفندق فورسيزونز الرياض، بحضور نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال والمهتمين بالفرص العقارية المميزة.

وحول هذا المزاد أشاد الأستاذ عبدالرحمن بن صالح السيف، الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية، بالتعاون المميز بين مركز الإسناد والتصفية وشركة المحافظ العقارية؛ لإقامة هذا المزاد الاستثنائي، والذي يستعرض نخبة من الأراضي الخام تتجاوز مساحتها أكثر من مليون وثلاثمائة متر مربع؛ حيث يتألق امتداد العاصمة الرياض المستقبلي شمالًا، من جهة طريق الملك خالد وطريق صلبوخ، بالإضافة لنخبة من الأصول العقارية ذات العوائد المستدامة، على طريق الملك عبدالعزيز، وجنوب طريق أنس بن مالك، بحي الياسمين الراقي شمال الرياض".

وأضاف السيف قائلًا: "يتميز هذا المزاد بطرح نخبة من العقارات والسيناريوهات الاستثمارية الملائمة للفكر العقاري الحديث، واستراتيجيات كبرى الكيانات في السوق العقاري، وتوجهات كبار المستثمرين".

هذا وتستعد "المحافظ العقارية"، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، خلال الأيام القليلة القادمة، لطرح فرص عقارية استثنائية فاخرة في شمال الرياض.