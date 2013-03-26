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أفغانستان تدين محاولات استهداف السعودية بالطائرات المفخخة

أكدت وقوفها مع المملكة ضد من يحاول المساس بأمنها

أعربت جمهورية أفغانستان الإسلامية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات المحاولات الإرهابية التي استهدفت جامعتي جازان ونجران والمدنيين في خميس مشيط، ومحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان عبر الطائرات المفخخة بدون طيار.

وأكدت أفغانستان رفضها التام لمحاولات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية، التي تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.


وجددت دعمها ووقوفها مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها ويستهدف مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

أفغانستان ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أفغانستان تدين محاولات استهداف السعودية بالطائرات المفخخة
سبق

أعربت جمهورية أفغانستان الإسلامية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات المحاولات الإرهابية التي استهدفت جامعتي جازان ونجران والمدنيين في خميس مشيط، ومحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان عبر الطائرات المفخخة بدون طيار.

وأكدت أفغانستان رفضها التام لمحاولات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية، التي تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.


وجددت دعمها ووقوفها مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها ويستهدف مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
08:18 PM
اخر تعديل
26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
11:43 PM

أفغانستان تدين محاولات استهداف السعودية بالطائرات المفخخة

أكدت وقوفها مع المملكة ضد من يحاول المساس بأمنها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
337

أعربت جمهورية أفغانستان الإسلامية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات المحاولات الإرهابية التي استهدفت جامعتي جازان ونجران والمدنيين في خميس مشيط، ومحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان عبر الطائرات المفخخة بدون طيار.

وأكدت أفغانستان رفضها التام لمحاولات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية، التي تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.


وجددت دعمها ووقوفها مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها ويستهدف مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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