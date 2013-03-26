وجددت دعمها ووقوفها مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها ويستهدف مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكدت أفغانستان رفضها التام لمحاولات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية، التي تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

أعربت جمهورية أفغانستان الإسلامية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات المحاولات الإرهابية التي استهدفت جامعتي جازان ونجران والمدنيين في خميس مشيط، ومحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان عبر الطائرات المفخخة بدون طيار.

أفغانستان تدين محاولات استهداف السعودية بالطائرات المفخخة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-26 أعربت جمهورية أفغانستان الإسلامية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات المحاولات الإرهابية التي استهدفت جامعتي جازان ونجران والمدنيين في خميس مشيط، ومحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان عبر الطائرات المفخخة بدون طيار. وأكدت أفغانستان رفضها التام لمحاولات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية، التي تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

وجددت دعمها ووقوفها مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها ويستهدف مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442 08:18 PM

اخر تعديل 26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442 11:43 PM

أفغانستان تدين محاولات استهداف السعودية بالطائرات المفخخة أكدت وقوفها مع المملكة ضد من يحاول المساس بأمنها





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أعربت جمهورية أفغانستان الإسلامية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات المحاولات الإرهابية التي استهدفت جامعتي جازان ونجران والمدنيين في خميس مشيط، ومحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان عبر الطائرات المفخخة بدون طيار.

وأكدت أفغانستان رفضها التام لمحاولات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية، التي تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.



وجددت دعمها ووقوفها مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها ويستهدف مواطنيها والمقيمين على أراضيها.