أفادت وسائل إعلام بورود أنباء عن وقوع انفجار بمنطقة شهران غرب العاصمة الإيرانية طهران في ساعة متأخرة من الأربعاء، فيما لم ترد معلومات رسمية حتى الآن عن سبب الانفجار وتفاصيله.
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أنباء عن وقوع انفجار بمنطقة شهران غرب طهران
أفادت وسائل إعلام بورود أنباء عن وقوع انفجار بمنطقة شهران غرب العاصمة الإيرانية طهران في ساعة متأخرة من الأربعاء، فيما لم ترد معلومات رسمية حتى الآن عن سبب الانفجار وتفاصيله.
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أنباء عن وقوع انفجار بمنطقة شهران غرب طهرانخالد الشاماني سبق 2021-07-15
15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
12:47 AM
أنباء عن وقوع انفجار بمنطقة شهران غرب طهران
أفادت وسائل إعلام بورود أنباء عن وقوع انفجار بمنطقة شهران غرب العاصمة الإيرانية طهران في ساعة متأخرة من الأربعاء، فيما لم ترد معلومات رسمية حتى الآن عن سبب الانفجار وتفاصيله.
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