أعلنت المالية، اليوم، النتائج الفعلية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الاول من السنة المالية 1441/ 1442هـ (2020م).
وبلغت الإيرادات في التقرير 192 مليار ريال ، فيما بلغت المصروفات 226 مليار ريال ، وبلغ العجز 34 مليار ريال.
المالية تعلن التقرير الربعي للميزانية: الإيرادات 192 مليار والمصروفات 226 مليار ريال .. والعجز 34 مليار ريال
أعلنت المالية، اليوم، النتائج الفعلية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الاول من السنة المالية 1441/ 1442هـ (2020م).
وبلغت الإيرادات في التقرير 192 مليار ريال ، فيما بلغت المصروفات 226 مليار ريال ، وبلغ العجز 34 مليار ريال.
أعلنت المالية، اليوم، النتائج الفعلية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الاول من السنة المالية 1441/ 1442هـ (2020م).
المالية تعلن التقرير الربعي للميزانية: الإيرادات 192 مليار والمصروفات 226 مليار ريال .. والعجز 34 مليار ريال
أعلنت المالية، اليوم، النتائج الفعلية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الاول من السنة المالية 1441/ 1442هـ (2020م).
وبلغت الإيرادات في التقرير 192 مليار ريال ، فيما بلغت المصروفات 226 مليار ريال ، وبلغ العجز 34 مليار ريال.