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المالية تعلن التقرير الربعي للميزانية: الإيرادات 192 مليار والمصروفات 226 مليار ريال .. والعجز 34 مليار ريال

أعلنت المالية، اليوم، النتائج الفعلية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الاول من السنة المالية 1441/ 1442هـ (2020م).

وبلغت الإيرادات في التقرير 192 مليار ريال ، فيما بلغت المصروفات 226 مليار ريال ، وبلغ العجز 34 مليار ريال.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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المالية تعلن التقرير الربعي للميزانية: الإيرادات 192 مليار والمصروفات 226 مليار ريال .. والعجز 34 مليار ريال
سبق

أعلنت المالية، اليوم، النتائج الفعلية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الاول من السنة المالية 1441/ 1442هـ (2020م).

وبلغت الإيرادات في التقرير 192 مليار ريال ، فيما بلغت المصروفات 226 مليار ريال ، وبلغ العجز 34 مليار ريال.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
03:00 AM

المالية تعلن التقرير الربعي للميزانية: الإيرادات 192 مليار والمصروفات 226 مليار ريال .. والعجز 34 مليار ريال

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عبدالله البرقاوي - الرياض
5
13,490

أعلنت المالية، اليوم، النتائج الفعلية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الاول من السنة المالية 1441/ 1442هـ (2020م).

وبلغت الإيرادات في التقرير 192 مليار ريال ، فيما بلغت المصروفات 226 مليار ريال ، وبلغ العجز 34 مليار ريال.

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,651
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,306
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,724
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,743

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