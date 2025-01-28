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انتخاب الرئيس العراقي الجديد في 7 فبراير

الكشف عن أسماء المرشحين الاثنين المقبل

حددت رئاسة البرلمان العراقي، اليوم (الخميس)، 7 فبراير المقبل موعدًا لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

وذكرت الرئاسة عبر "تويتر" أنها ستكشف الاثنين المقبل عن أسماء المرشحين بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وأشارت إلى عقد اجتماع للتباحث بشأن الأحكام والإجراءات المتعلقة بترشيح منصب رئيس الجمهورية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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انتخاب الرئيس العراقي الجديد في 7 فبراير
سبق

حددت رئاسة البرلمان العراقي، اليوم (الخميس)، 7 فبراير المقبل موعدًا لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

وذكرت الرئاسة عبر "تويتر" أنها ستكشف الاثنين المقبل عن أسماء المرشحين بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وأشارت إلى عقد اجتماع للتباحث بشأن الأحكام والإجراءات المتعلقة بترشيح منصب رئيس الجمهورية.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
09:08 PM

انتخاب الرئيس العراقي الجديد في 7 فبراير

الكشف عن أسماء المرشحين الاثنين المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حددت رئاسة البرلمان العراقي، اليوم (الخميس)، 7 فبراير المقبل موعدًا لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

وذكرت الرئاسة عبر "تويتر" أنها ستكشف الاثنين المقبل عن أسماء المرشحين بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وأشارت إلى عقد اجتماع للتباحث بشأن الأحكام والإجراءات المتعلقة بترشيح منصب رئيس الجمهورية.

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