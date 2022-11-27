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فيديو مروِّع: تخطَّى الإشارة الحمراء فتلقَّى العقاب الصارم فورًا

تخطَّى قائد دراجة نارية إشارة المرور الحمراء في أحد التقاطعات بمدينة جياشينغ شرقي الصين؛ فوجد نفسه في مواجهة الموت ثلاث مرات في ثوانٍ، حتى قالت عنه الشرطة: "إن ملك الموت كان فوق كتفه".

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في 28 أكتوبر عند تقاطع طرق في ضاحية نانهو بمدينة جياشينغ في الصين.

ويُظهر الفيديو اللحظة المروِّعة التي تخطى فيها قائد الدراجة النارية السيد "شينج" الإشارة الحمراء مخالفًا قواعد المرور؛ ليجد نفسه في مواجهة شاحنة ضخمة مخالفة أيضًا، وهي تحمل حديدًا للبناء المسلح، وتسير بسرعة عالية؛ فحدث الاصطدام المحتوم بين الدراجة النارية ومقدمة الشاحنة؛ وتحطمت الدراجة؛ وسقط "شينج"؛ ليواجه الموت مرة أخرى تحت عجلات الشاحنة التي كادت تدهسه وهي تتدهور، بينما يحاول قائد الشاحنة المناورة، واستعادة السيطرة عليها، لكن ثقل السيارة والشحنة خرجا بها عن السيطرة، ثم واجه الرجل الموت مرة ثالثة حين سقط حديد البناء المسلح، وكاد يسحقه.

وفي الفيديو نشاهد الشاحنة وهي تسحق سيارة رباعية الدفع؛ أُصيب قائدها في وجهه ورأسه.

وقالت شرطة جياشينغ: "إن شينج قد نجا دون إصابات عدا خدوش بسيطة، لكنه أخطأ بمخالفة قواعد المرور؛ وكاد يدفع حياته ثمنًا ثلاث مرات في ثوانٍ. لقد كان ملك الموت فوق كتفَيْه". (فيديو)

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فيديو مروِّع: تخطَّى الإشارة الحمراء فتلقَّى العقاب الصارم فورًا
سبق

تخطَّى قائد دراجة نارية إشارة المرور الحمراء في أحد التقاطعات بمدينة جياشينغ شرقي الصين؛ فوجد نفسه في مواجهة الموت ثلاث مرات في ثوانٍ، حتى قالت عنه الشرطة: "إن ملك الموت كان فوق كتفه".

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في 28 أكتوبر عند تقاطع طرق في ضاحية نانهو بمدينة جياشينغ في الصين.

ويُظهر الفيديو اللحظة المروِّعة التي تخطى فيها قائد الدراجة النارية السيد "شينج" الإشارة الحمراء مخالفًا قواعد المرور؛ ليجد نفسه في مواجهة شاحنة ضخمة مخالفة أيضًا، وهي تحمل حديدًا للبناء المسلح، وتسير بسرعة عالية؛ فحدث الاصطدام المحتوم بين الدراجة النارية ومقدمة الشاحنة؛ وتحطمت الدراجة؛ وسقط "شينج"؛ ليواجه الموت مرة أخرى تحت عجلات الشاحنة التي كادت تدهسه وهي تتدهور، بينما يحاول قائد الشاحنة المناورة، واستعادة السيطرة عليها، لكن ثقل السيارة والشحنة خرجا بها عن السيطرة، ثم واجه الرجل الموت مرة ثالثة حين سقط حديد البناء المسلح، وكاد يسحقه.

وفي الفيديو نشاهد الشاحنة وهي تسحق سيارة رباعية الدفع؛ أُصيب قائدها في وجهه ورأسه.

وقالت شرطة جياشينغ: "إن شينج قد نجا دون إصابات عدا خدوش بسيطة، لكنه أخطأ بمخالفة قواعد المرور؛ وكاد يدفع حياته ثمنًا ثلاث مرات في ثوانٍ. لقد كان ملك الموت فوق كتفَيْه". (فيديو)

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
01:52 AM

فيديو مروِّع: تخطَّى الإشارة الحمراء فتلقَّى العقاب الصارم فورًا

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
2,109

تخطَّى قائد دراجة نارية إشارة المرور الحمراء في أحد التقاطعات بمدينة جياشينغ شرقي الصين؛ فوجد نفسه في مواجهة الموت ثلاث مرات في ثوانٍ، حتى قالت عنه الشرطة: "إن ملك الموت كان فوق كتفه".

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في 28 أكتوبر عند تقاطع طرق في ضاحية نانهو بمدينة جياشينغ في الصين.

ويُظهر الفيديو اللحظة المروِّعة التي تخطى فيها قائد الدراجة النارية السيد "شينج" الإشارة الحمراء مخالفًا قواعد المرور؛ ليجد نفسه في مواجهة شاحنة ضخمة مخالفة أيضًا، وهي تحمل حديدًا للبناء المسلح، وتسير بسرعة عالية؛ فحدث الاصطدام المحتوم بين الدراجة النارية ومقدمة الشاحنة؛ وتحطمت الدراجة؛ وسقط "شينج"؛ ليواجه الموت مرة أخرى تحت عجلات الشاحنة التي كادت تدهسه وهي تتدهور، بينما يحاول قائد الشاحنة المناورة، واستعادة السيطرة عليها، لكن ثقل السيارة والشحنة خرجا بها عن السيطرة، ثم واجه الرجل الموت مرة ثالثة حين سقط حديد البناء المسلح، وكاد يسحقه.

وفي الفيديو نشاهد الشاحنة وهي تسحق سيارة رباعية الدفع؛ أُصيب قائدها في وجهه ورأسه.

وقالت شرطة جياشينغ: "إن شينج قد نجا دون إصابات عدا خدوش بسيطة، لكنه أخطأ بمخالفة قواعد المرور؛ وكاد يدفع حياته ثمنًا ثلاث مرات في ثوانٍ. لقد كان ملك الموت فوق كتفَيْه". (فيديو)

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