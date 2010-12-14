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الأجواء الباردة والسحب.. هكذا يتوقع الحصيني طقس الثلاثاء

فيما استثنى مناطق مكة وساحل المدينة وجازان ووصفها بالأجواء المعتدلة

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن أجواء فجر اليوم الثلاثاء حملت عند الساعة 6 صباحاً البرودة أو الميل للبرودة على معظم مناطق المملكة.

وأضاف، عبر حسابه على "تويتر": أجواء باردة عدا مناطق: مكة المكرّمة وساحل المدينة المنوّرة وجازان، أجواء معتدلة وسماء غائمة جزئياً بسحب عالية ومتوسطة على الشمالية وشمال الشرقية من المملكة.

وكان "الحصيني" قد صدر تغريدته داعياً بـ "اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأجواء الباردة والسحب.. هكذا يتوقع الحصيني طقس الثلاثاء
سبق

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن أجواء فجر اليوم الثلاثاء حملت عند الساعة 6 صباحاً البرودة أو الميل للبرودة على معظم مناطق المملكة.

وأضاف، عبر حسابه على "تويتر": أجواء باردة عدا مناطق: مكة المكرّمة وساحل المدينة المنوّرة وجازان، أجواء معتدلة وسماء غائمة جزئياً بسحب عالية ومتوسطة على الشمالية وشمال الشرقية من المملكة.

وكان "الحصيني" قد صدر تغريدته داعياً بـ "اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور".

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
10:18 AM

الأجواء الباردة والسحب.. هكذا يتوقع الحصيني طقس الثلاثاء

فيما استثنى مناطق مكة وساحل المدينة وجازان ووصفها بالأجواء المعتدلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن أجواء فجر اليوم الثلاثاء حملت عند الساعة 6 صباحاً البرودة أو الميل للبرودة على معظم مناطق المملكة.

وأضاف، عبر حسابه على "تويتر": أجواء باردة عدا مناطق: مكة المكرّمة وساحل المدينة المنوّرة وجازان، أجواء معتدلة وسماء غائمة جزئياً بسحب عالية ومتوسطة على الشمالية وشمال الشرقية من المملكة.

وكان "الحصيني" قد صدر تغريدته داعياً بـ "اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور".

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