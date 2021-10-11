ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير عدن إلى 16 قتيلاً وجريحاً.. وعبد ربه يوجّه بالتحقيق

بهدف الوقوف على مُلابسات العملية الإرهابية الغادرة ومتابعة عناصرها ومرتكبيها

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي استهدف موكب مسؤولين حكوميين يمنيين، بسيارة مفخخة، أمس الأحد، في مدينة عدن- جنوبي البلاد، إلى 16 قتيلاً وجريحاً.

وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الحصيلة ارتفعت إلى ستة قتلى وعشرة مصابين بعضهم جراحهم خطيرة، معظمهم من مرافقي محافظ عدن، أحمد لملمس؛ الذي نجا من محاولة الاغتيال هذه.

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، وجه الرئيس عبدربه منصور هادي، بإجراء تحقيقات ميدانية شاملة للوقوف على مُلابسات العملية الإرهابية الغادرة ومتابعة عناصرها ومرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع بما اقترفوه بحق الشعب والوطن واستباحة الدماء وقتل الأبرياء، وزعزعة أمن واستقرار عدن والمناطق الآمنة.

وكان قد تم استهداف موكب محافظ عدن أحمد لملس؛ أمس، بسيارة مفخخة خلال مروره بالتواهي.