أمانة الرياض: رصدنا مساكن في أسطح متهالكة تدنت فيها التهوية

قالت: غابت عنها الاشتراطات الصحية وأمهلنا المُلاك ٤٨ ساعة للتصحيح

رصدت أمانة الرياض مساكن في أسطح متهالكة تدنت فيها التهوية، وقامت بإمهال ملاكها للتصحيح.

قالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: ضمن جهودها لتفقد أماكن إقامة العمالة في العاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض، وبمشاركة جهات حكومية وأمنية، ترصد مساكن في أسطح متهالكة تدنت فيها التهوية، وغابت عنها الاشتراطات الصحية، وتمهل المُلاك ٤٨ ساعة للتصحيح.