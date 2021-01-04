أمانة الرياض: رصدنا مساكن في أسطح متهالكة تدنت فيها التهوية
قالت: غابت عنها الاشتراطات الصحية وأمهلنا المُلاك ٤٨ ساعة للتصحيح
رصدت أمانة الرياض مساكن في أسطح متهالكة تدنت فيها التهوية، وقامت بإمهال ملاكها للتصحيح.
قالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: ضمن جهودها لتفقد أماكن إقامة العمالة في العاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض، وبمشاركة جهات حكومية وأمنية، ترصد مساكن في أسطح متهالكة تدنت فيها التهوية، وغابت عنها الاشتراطات الصحية، وتمهل المُلاك ٤٨ ساعة للتصحيح.
أمانة الرياض: رصدنا مساكن في أسطح متهالكة تدنت فيها التهوية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-01-04
رصدت أمانة الرياض مساكن في أسطح متهالكة تدنت فيها التهوية، وقامت بإمهال ملاكها للتصحيح.
قالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: ضمن جهودها لتفقد أماكن إقامة العمالة في العاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض، وبمشاركة جهات حكومية وأمنية، ترصد مساكن في أسطح متهالكة تدنت فيها التهوية، وغابت عنها الاشتراطات الصحية، وتمهل المُلاك ٤٨ ساعة للتصحيح.
04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
08:58 AM
أمانة الرياض: رصدنا مساكن في أسطح متهالكة تدنت فيها التهوية
قالت: غابت عنها الاشتراطات الصحية وأمهلنا المُلاك ٤٨ ساعة للتصحيح
رصدت أمانة الرياض مساكن في أسطح متهالكة تدنت فيها التهوية، وقامت بإمهال ملاكها للتصحيح.
قالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: ضمن جهودها لتفقد أماكن إقامة العمالة في العاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض، وبمشاركة جهات حكومية وأمنية، ترصد مساكن في أسطح متهالكة تدنت فيها التهوية، وغابت عنها الاشتراطات الصحية، وتمهل المُلاك ٤٨ ساعة للتصحيح.