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أمانة الرياض: رصدنا مساكن في أسطح متهالكة تدنت فيها التهوية

قالت: غابت عنها الاشتراطات الصحية وأمهلنا المُلاك ٤٨ ساعة للتصحيح

رصدت أمانة الرياض مساكن في أسطح متهالكة تدنت فيها التهوية، وقامت بإمهال ملاكها للتصحيح.

قالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: ضمن جهودها لتفقد أماكن إقامة العمالة في العاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض، وبمشاركة جهات حكومية وأمنية، ترصد مساكن في أسطح متهالكة تدنت فيها التهوية، وغابت عنها الاشتراطات الصحية، وتمهل المُلاك ٤٨ ساعة للتصحيح.

أمانة الرياض الرياض

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أمانة الرياض: رصدنا مساكن في أسطح متهالكة تدنت فيها التهوية
سبق

رصدت أمانة الرياض مساكن في أسطح متهالكة تدنت فيها التهوية، وقامت بإمهال ملاكها للتصحيح.

قالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: ضمن جهودها لتفقد أماكن إقامة العمالة في العاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض، وبمشاركة جهات حكومية وأمنية، ترصد مساكن في أسطح متهالكة تدنت فيها التهوية، وغابت عنها الاشتراطات الصحية، وتمهل المُلاك ٤٨ ساعة للتصحيح.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
08:58 AM

أمانة الرياض: رصدنا مساكن في أسطح متهالكة تدنت فيها التهوية

قالت: غابت عنها الاشتراطات الصحية وأمهلنا المُلاك ٤٨ ساعة للتصحيح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رصدت أمانة الرياض مساكن في أسطح متهالكة تدنت فيها التهوية، وقامت بإمهال ملاكها للتصحيح.

قالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: ضمن جهودها لتفقد أماكن إقامة العمالة في العاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض، وبمشاركة جهات حكومية وأمنية، ترصد مساكن في أسطح متهالكة تدنت فيها التهوية، وغابت عنها الاشتراطات الصحية، وتمهل المُلاك ٤٨ ساعة للتصحيح.

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