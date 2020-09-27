النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأرسنال يحسم ديربي لندن ويعقد من أوضاع جاره توتنهام

حقق فريق أرسنال انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما فاز على ضيفه توتنهام 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة من المسابقة، والتي شهدت أيضًا فوز وولفرهامبتون على ساوثهامبتون 1 - صفر.

وسجل أهداف أرسنال: إيميل سميث روي، وبيير إيمريك أوباميانج، وبوكايو ساكا، في الدقائق: 12 و27 و34، فيما سجل هدف توتنهام هيونغ مين سون في الدقيقة 79.

ورفع أرسنال رصيده إلى تسع نقاط في المركز العاشر، متفوقًا على توتنهام الذي توقف رصيده عند عشر نقاط في المركز الحادي عشر.

وهذا هو الانتصار الثالث على التوالي لأرسنال بعد خسارته في أول ثلاث مباريات بالدوري هذا الموسم، فيما أصبحت هذه هي الخسارة الثالثة على التوالي لتوتنهام في الدوري بعدما فاز بأول ثلاث مباريات.

وفي المباراة الثانية انتزع وولفرهامبتون فوزًا صعبًا على مضيفه ساوثهامبتون 1 - صفر. ويدين وولفرهامبتون بالفضل في هذا الفوز للاعبه راؤول خيمينز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61. ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند أربع نقاط في المركز السادس عشر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
الأرسنال يحسم ديربي لندن ويعقد من أوضاع جاره توتنهام
سبق

حقق فريق أرسنال انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما فاز على ضيفه توتنهام 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة من المسابقة، والتي شهدت أيضًا فوز وولفرهامبتون على ساوثهامبتون 1 - صفر.

وسجل أهداف أرسنال: إيميل سميث روي، وبيير إيمريك أوباميانج، وبوكايو ساكا، في الدقائق: 12 و27 و34، فيما سجل هدف توتنهام هيونغ مين سون في الدقيقة 79.

ورفع أرسنال رصيده إلى تسع نقاط في المركز العاشر، متفوقًا على توتنهام الذي توقف رصيده عند عشر نقاط في المركز الحادي عشر.

وهذا هو الانتصار الثالث على التوالي لأرسنال بعد خسارته في أول ثلاث مباريات بالدوري هذا الموسم، فيما أصبحت هذه هي الخسارة الثالثة على التوالي لتوتنهام في الدوري بعدما فاز بأول ثلاث مباريات.

وفي المباراة الثانية انتزع وولفرهامبتون فوزًا صعبًا على مضيفه ساوثهامبتون 1 - صفر. ويدين وولفرهامبتون بالفضل في هذا الفوز للاعبه راؤول خيمينز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61. ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند أربع نقاط في المركز السادس عشر.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
10:08 PM
اخر تعديل
27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
11:17 AM

الأرسنال يحسم ديربي لندن ويعقد من أوضاع جاره توتنهام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
406

حقق فريق أرسنال انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما فاز على ضيفه توتنهام 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة من المسابقة، والتي شهدت أيضًا فوز وولفرهامبتون على ساوثهامبتون 1 - صفر.

وسجل أهداف أرسنال: إيميل سميث روي، وبيير إيمريك أوباميانج، وبوكايو ساكا، في الدقائق: 12 و27 و34، فيما سجل هدف توتنهام هيونغ مين سون في الدقيقة 79.

ورفع أرسنال رصيده إلى تسع نقاط في المركز العاشر، متفوقًا على توتنهام الذي توقف رصيده عند عشر نقاط في المركز الحادي عشر.

وهذا هو الانتصار الثالث على التوالي لأرسنال بعد خسارته في أول ثلاث مباريات بالدوري هذا الموسم، فيما أصبحت هذه هي الخسارة الثالثة على التوالي لتوتنهام في الدوري بعدما فاز بأول ثلاث مباريات.

وفي المباراة الثانية انتزع وولفرهامبتون فوزًا صعبًا على مضيفه ساوثهامبتون 1 - صفر. ويدين وولفرهامبتون بالفضل في هذا الفوز للاعبه راؤول خيمينز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61. ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند أربع نقاط في المركز السادس عشر.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,985
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,750
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,927
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,301

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة