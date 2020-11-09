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"الصحة": تسجيل 392 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 402 خلال الـ24 ساعة الماضية

إدارة الساحات بالمسجد الحرام تواصل الإجراءات الاحترازية.. هذا ما يحدث في الحالات الطارئة

العاملون يتأكدون من التباعد بين المصلين حسب الملصقات على الأرضيات.. الجميع يصل بسهولة

تتابع إدارة الساحات بالمسجد الحرام عمليات الإشراف على ساحات المسجد الحرام، وتنظيم الممرات، ومتابعة سير ضيوف الرحمن داخل وخارج المسجد الحرام مع ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا .

وقال مدير الإدارة أحمد العتيبي: أبرز مهام العاملين هي توجيه الرجال والنساء إلى المصليات المخصصة لكل منهما، والتنسيق مع الجهات المختصة، وفتح ممرات في الساحات تؤدي إلى أبواب المسجد الحرام وتنظيمهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد بين المصلين حسب الملصقات على الأرضيات، وكذلك العمل على تسهيل وصول المصلين إلى الساحات داخل المسجد الحرام، بحيث يصل الجميع إلى أروقة المسجد الحرام وتوسعاته بكل يسر وسهولة.

وأضاف: في الحالات الطارئة يتطلب الأمر إخلاء الممرات وعدم السماح لأحد بالجلوس فيها والتسبب في إغلاقها، ومنع من أراد الدخول إلى المسجد الحرام والوصول إلى الأماكن الخالية فيه، وكذلك تمكين الفرق الإسعافية من الوصول إلى الحالات المرضية التي تحتاج إلى التدخل السريع.

وتابع بالقول: لتفعيل ذلك تم تكثيف أعداد المراقبين فيها لضمان خلوها من كل ما يعوق حركة المصلين أثناء دخولهم إلى المسجد الحرام وخروجهم منه.

المسجد الحرام فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إدارة الساحات بالمسجد الحرام تواصل الإجراءات الاحترازية.. هذا ما يحدث في الحالات الطارئة
سبق

تتابع إدارة الساحات بالمسجد الحرام عمليات الإشراف على ساحات المسجد الحرام، وتنظيم الممرات، ومتابعة سير ضيوف الرحمن داخل وخارج المسجد الحرام مع ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا .

وقال مدير الإدارة أحمد العتيبي: أبرز مهام العاملين هي توجيه الرجال والنساء إلى المصليات المخصصة لكل منهما، والتنسيق مع الجهات المختصة، وفتح ممرات في الساحات تؤدي إلى أبواب المسجد الحرام وتنظيمهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد بين المصلين حسب الملصقات على الأرضيات، وكذلك العمل على تسهيل وصول المصلين إلى الساحات داخل المسجد الحرام، بحيث يصل الجميع إلى أروقة المسجد الحرام وتوسعاته بكل يسر وسهولة.

وأضاف: في الحالات الطارئة يتطلب الأمر إخلاء الممرات وعدم السماح لأحد بالجلوس فيها والتسبب في إغلاقها، ومنع من أراد الدخول إلى المسجد الحرام والوصول إلى الأماكن الخالية فيه، وكذلك تمكين الفرق الإسعافية من الوصول إلى الحالات المرضية التي تحتاج إلى التدخل السريع.

وتابع بالقول: لتفعيل ذلك تم تكثيف أعداد المراقبين فيها لضمان خلوها من كل ما يعوق حركة المصلين أثناء دخولهم إلى المسجد الحرام وخروجهم منه.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
02:39 PM

إدارة الساحات بالمسجد الحرام تواصل الإجراءات الاحترازية.. هذا ما يحدث في الحالات الطارئة

العاملون يتأكدون من التباعد بين المصلين حسب الملصقات على الأرضيات.. الجميع يصل بسهولة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تتابع إدارة الساحات بالمسجد الحرام عمليات الإشراف على ساحات المسجد الحرام، وتنظيم الممرات، ومتابعة سير ضيوف الرحمن داخل وخارج المسجد الحرام مع ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا .

وقال مدير الإدارة أحمد العتيبي: أبرز مهام العاملين هي توجيه الرجال والنساء إلى المصليات المخصصة لكل منهما، والتنسيق مع الجهات المختصة، وفتح ممرات في الساحات تؤدي إلى أبواب المسجد الحرام وتنظيمهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد بين المصلين حسب الملصقات على الأرضيات، وكذلك العمل على تسهيل وصول المصلين إلى الساحات داخل المسجد الحرام، بحيث يصل الجميع إلى أروقة المسجد الحرام وتوسعاته بكل يسر وسهولة.

وأضاف: في الحالات الطارئة يتطلب الأمر إخلاء الممرات وعدم السماح لأحد بالجلوس فيها والتسبب في إغلاقها، ومنع من أراد الدخول إلى المسجد الحرام والوصول إلى الأماكن الخالية فيه، وكذلك تمكين الفرق الإسعافية من الوصول إلى الحالات المرضية التي تحتاج إلى التدخل السريع.

وتابع بالقول: لتفعيل ذلك تم تكثيف أعداد المراقبين فيها لضمان خلوها من كل ما يعوق حركة المصلين أثناء دخولهم إلى المسجد الحرام وخروجهم منه.

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