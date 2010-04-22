النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيصل بن مشعل يهنئ الحزم .. بمناسبة صعوده لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

قدم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، التهنئة لنادي الحزم الرياضي اليوم، بمناسبة صعوده إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وثمّن أمير منطقة القصيم لإدارة نادي الحزم ولأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشرف ما حققه النادي من نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية أسهمت في الوصول إلى هذا المستوى، وصعود النادي إلى مصاف دوري المحترفين، متمنيًا للجهازين الإداري والفني التوفيق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
فيصل بن مشعل يهنئ الحزم .. بمناسبة صعوده لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
سبق

قدم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، التهنئة لنادي الحزم الرياضي اليوم، بمناسبة صعوده إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وثمّن أمير منطقة القصيم لإدارة نادي الحزم ولأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشرف ما حققه النادي من نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية أسهمت في الوصول إلى هذا المستوى، وصعود النادي إلى مصاف دوري المحترفين، متمنيًا للجهازين الإداري والفني التوفيق.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
10:14 PM

فيصل بن مشعل يهنئ الحزم .. بمناسبة صعوده لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
0
115

قدم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، التهنئة لنادي الحزم الرياضي اليوم، بمناسبة صعوده إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وثمّن أمير منطقة القصيم لإدارة نادي الحزم ولأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشرف ما حققه النادي من نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية أسهمت في الوصول إلى هذا المستوى، وصعود النادي إلى مصاف دوري المحترفين، متمنيًا للجهازين الإداري والفني التوفيق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,304
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,167
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,598
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,583

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة