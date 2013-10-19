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"الصناعة" توقع 136 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني الجديد

إثر 482 جولةً على المواقع التعدينية خلال الشهر الماضي

نفَّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية 482 جولة ميدانية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي، مصدرةً ما يقارب 136 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني الجديد.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات الصادرة تتمثل في (55) عقوبة لاستغلال الرمل العادي، و(38) لاستغلال خام البحص، و(11) عقوبة لاستغلال الرمل والحصى، و(8) لاستغلال مواد الردميات، بينما جرى إصدار نحو تسع عقوبات لاستغلال الحديد منخفض النسبة، وسبع عقوبات لاستغلال رمل السيليكا، وأربع للحجر الجيري، في حين سُجلت عقوبتان لاستغلال الطين، وعقوبة واحدة لاستغلال كل من: خام الكاولين والجبس.

وذكرت الوزارة أن المخالفين الذين يعملون من دون رخص نظامية، يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، مؤكدةً أنها تسعى إلى استمرار تنفيذ الجولات الرقابية، للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

وأشارت إلى أن المخالفين في منطقة الرياض يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بنحو 27 عقوبة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 21، ثم المنطقة الشرقية بـ20، ومنطقة المدينة المنورة بـ 11 عقوبة.

ويهدف نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي إلى حماية القطاع، وتحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بما يحقق جاذبية القطاع للاستثمار، وتحويله ليكون الركيزة الثالثة للصناعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصناعة" توقع 136 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني الجديد
سبق

نفَّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية 482 جولة ميدانية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي، مصدرةً ما يقارب 136 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني الجديد.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات الصادرة تتمثل في (55) عقوبة لاستغلال الرمل العادي، و(38) لاستغلال خام البحص، و(11) عقوبة لاستغلال الرمل والحصى، و(8) لاستغلال مواد الردميات، بينما جرى إصدار نحو تسع عقوبات لاستغلال الحديد منخفض النسبة، وسبع عقوبات لاستغلال رمل السيليكا، وأربع للحجر الجيري، في حين سُجلت عقوبتان لاستغلال الطين، وعقوبة واحدة لاستغلال كل من: خام الكاولين والجبس.

وذكرت الوزارة أن المخالفين الذين يعملون من دون رخص نظامية، يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، مؤكدةً أنها تسعى إلى استمرار تنفيذ الجولات الرقابية، للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

وأشارت إلى أن المخالفين في منطقة الرياض يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بنحو 27 عقوبة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 21، ثم المنطقة الشرقية بـ20، ومنطقة المدينة المنورة بـ 11 عقوبة.

ويهدف نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي إلى حماية القطاع، وتحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بما يحقق جاذبية القطاع للاستثمار، وتحويله ليكون الركيزة الثالثة للصناعة.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
11:46 PM

"الصناعة" توقع 136 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني الجديد

إثر 482 جولةً على المواقع التعدينية خلال الشهر الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفَّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية 482 جولة ميدانية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي، مصدرةً ما يقارب 136 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني الجديد.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات الصادرة تتمثل في (55) عقوبة لاستغلال الرمل العادي، و(38) لاستغلال خام البحص، و(11) عقوبة لاستغلال الرمل والحصى، و(8) لاستغلال مواد الردميات، بينما جرى إصدار نحو تسع عقوبات لاستغلال الحديد منخفض النسبة، وسبع عقوبات لاستغلال رمل السيليكا، وأربع للحجر الجيري، في حين سُجلت عقوبتان لاستغلال الطين، وعقوبة واحدة لاستغلال كل من: خام الكاولين والجبس.

وذكرت الوزارة أن المخالفين الذين يعملون من دون رخص نظامية، يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، مؤكدةً أنها تسعى إلى استمرار تنفيذ الجولات الرقابية، للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

وأشارت إلى أن المخالفين في منطقة الرياض يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بنحو 27 عقوبة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 21، ثم المنطقة الشرقية بـ20، ومنطقة المدينة المنورة بـ 11 عقوبة.

ويهدف نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي إلى حماية القطاع، وتحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بما يحقق جاذبية القطاع للاستثمار، وتحويله ليكون الركيزة الثالثة للصناعة.

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