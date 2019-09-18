أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أنه لا يوجد جدول زمني لإعادة اعتماد طائرات "737 ماكس" التي تنتجها شركة بوينغ بانتظار صدور تقرير دولي يتناول عيوب الطائرة وينتقد ترخيص طيرانها. ووفقاً للوكالة الألمانية قال رئيس الإدارة ستيفن ديكسون: بالنسبة لنا فإن السلامة أولاً ونحن لسنا مقيدين بأي جدول زمني محدد. وتأتي هذه التطورات بعد مرور ستة أشهر على وقف تشغيل الطائرة بعد حادثي تحطم مميتين، أحدهما وقع في إثيوبيا في مارس الماضي وأسفر عن مقتل 157 شخصاً، والثاني بإندونيسيا في أكتوبر الماضي من العام الماضي وأسفر عن مقتل 189 شخصاً. وبدا أن سبب الحادثين هو خلل في برمجيات الطائرة. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مطلع أنه يتوقع أن توجه لجنة دولية انتقادات إلى إدارة الطيران الفدرالية الأميركية بشأن الترخيص لطائرة 737. وتعرف هذه اللجنة الدولية باسم سلطات المراجعة الفنية المشتركة وتم تشكيلها في أبريل الماضي من قبل إدارة الطيران الفدرالية وسط انتقادات للعلاقة الوثيقة التي تربط الأخيرة بشركة بوينغ. وقال متحدث باسم إدارة الطيران الفدرالية: "سنراجع بعناية جميع التوصيات وسندمج أي تغييرات من شأنها تحسين أنشطة منح التراخيص, مبيناً أن شركة بوينغ لم تقم بعد بجميع التغييرات المطلوبة منها من أجل رفع حظر الطيران عن نوع الطائرة ذاتها.

الولايات المتحدة تحيل "الموت الطائر" إلى التقاعد وتؤكد: السلامة أولاً خالد خليل سبق 2019-09-18 أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أنه لا يوجد جدول زمني لإعادة اعتماد طائرات "737 ماكس" التي تنتجها شركة بوينغ بانتظار صدور تقرير دولي يتناول عيوب الطائرة وينتقد ترخيص طيرانها.



ووفقاً للوكالة الألمانية قال رئيس الإدارة ستيفن ديكسون: بالنسبة لنا فإن السلامة أولاً ونحن لسنا مقيدين بأي جدول زمني محدد.



وتأتي هذه التطورات بعد مرور ستة أشهر على وقف تشغيل الطائرة بعد حادثي تحطم مميتين، أحدهما وقع في إثيوبيا في مارس الماضي وأسفر عن مقتل 157 شخصاً، والثاني بإندونيسيا في أكتوبر الماضي من العام الماضي وأسفر عن مقتل 189 شخصاً. وبدا أن سبب الحادثين هو خلل في برمجيات الطائرة.



ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مطلع أنه يتوقع أن توجه لجنة دولية انتقادات إلى إدارة الطيران الفدرالية الأميركية بشأن الترخيص لطائرة 737.



وتعرف هذه اللجنة الدولية باسم سلطات المراجعة الفنية المشتركة وتم تشكيلها في أبريل الماضي من قبل إدارة الطيران الفدرالية وسط انتقادات للعلاقة الوثيقة التي تربط الأخيرة بشركة بوينغ.



وقال متحدث باسم إدارة الطيران الفدرالية: "سنراجع بعناية جميع التوصيات وسندمج أي تغييرات من شأنها تحسين أنشطة منح التراخيص, مبيناً أن شركة بوينغ لم تقم بعد بجميع التغييرات المطلوبة منها من أجل رفع حظر الطيران عن نوع الطائرة ذاتها.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441 07:39 PM

الولايات المتحدة تحيل "الموت الطائر" إلى التقاعد وتؤكد: السلامة أولاً بعد مرور ستة أشهر على وقف تشغيل " بوينغ 737" بعد حادثي تحطم مميتين





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أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أنه لا يوجد جدول زمني لإعادة اعتماد طائرات "737 ماكس" التي تنتجها شركة بوينغ بانتظار صدور تقرير دولي يتناول عيوب الطائرة وينتقد ترخيص طيرانها.



ووفقاً للوكالة الألمانية قال رئيس الإدارة ستيفن ديكسون: بالنسبة لنا فإن السلامة أولاً ونحن لسنا مقيدين بأي جدول زمني محدد.



وتأتي هذه التطورات بعد مرور ستة أشهر على وقف تشغيل الطائرة بعد حادثي تحطم مميتين، أحدهما وقع في إثيوبيا في مارس الماضي وأسفر عن مقتل 157 شخصاً، والثاني بإندونيسيا في أكتوبر الماضي من العام الماضي وأسفر عن مقتل 189 شخصاً. وبدا أن سبب الحادثين هو خلل في برمجيات الطائرة.



ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مطلع أنه يتوقع أن توجه لجنة دولية انتقادات إلى إدارة الطيران الفدرالية الأميركية بشأن الترخيص لطائرة 737.



وتعرف هذه اللجنة الدولية باسم سلطات المراجعة الفنية المشتركة وتم تشكيلها في أبريل الماضي من قبل إدارة الطيران الفدرالية وسط انتقادات للعلاقة الوثيقة التي تربط الأخيرة بشركة بوينغ.



وقال متحدث باسم إدارة الطيران الفدرالية: "سنراجع بعناية جميع التوصيات وسندمج أي تغييرات من شأنها تحسين أنشطة منح التراخيص, مبيناً أن شركة بوينغ لم تقم بعد بجميع التغييرات المطلوبة منها من أجل رفع حظر الطيران عن نوع الطائرة ذاتها.