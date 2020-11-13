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وفاة المقدم "القحطاني".. وأبناؤه يتقبلون التعازي هاتفياً

اتباعاً لما جاء من إجراءات احترازية ووقائية للحد من التجمعات

انتقل إلى رحمة الله اليوم المقدم متقاعد ناصر بن دشن الجميحي القحطاني، أحد ضباط وزارة الحرس الوطني.

التحق المقدم "القحطاني" بالخدمة العسكرية في سنٍ مبكر، وتحديداً في قطاع "الحرس الوطني" برتبة "ملازم" وظل في خدمة دينه ومليكه ووطنه متدرجاً في الرتب العسكرية حتى أحيل إلى التقاعد في عام ١٤١٤.

واشتهر رحمه الله بين زملائه بالعديد من المآثر، كالتدين والاستقامة، والكرم والشهامة، والإقدام والشجاعة، وحب الخير ومساعدة الآخرين، وغيرها من الأخلاق الحميدة والسجايا الكريمة.

والفقيد والد كل مِن "العقيد بحري/ عبدالمحسن، والعقيد/ مسعود، والعقيد الدكتور/ علي، والأستاذ/ فهد، والدكتور/ حمد، والدكتور/ عبدالله، والرائد/ محمد، ودخيل (أحد منسوبي الدفاع الجوي بالطائف)، ورجل الأعمال/ تركي، والرائد/ سعد، والدكتور/ خالد، وعبدالعزيز (أحد منسوبي الدوريات الأمنية بمحافظة الطائف)، والمحامي/ عبدالرحمن، ونواف (أحد منسوبي الحرس الوطني بالطائف)، وسلمان، ومشاري، وسالم".

ونظراً لما جاء من إجراءات احترازية ووقائية للحد من التجمعات بسبب فايروس "كورونا" فقد قرر أبناء الفقيد استقبال التعازي في فقيدهم على الرقمين: 0503044606 - 0501883099 "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وفاة المقدم "القحطاني".. وأبناؤه يتقبلون التعازي هاتفياً
سبق

انتقل إلى رحمة الله اليوم المقدم متقاعد ناصر بن دشن الجميحي القحطاني، أحد ضباط وزارة الحرس الوطني.

التحق المقدم "القحطاني" بالخدمة العسكرية في سنٍ مبكر، وتحديداً في قطاع "الحرس الوطني" برتبة "ملازم" وظل في خدمة دينه ومليكه ووطنه متدرجاً في الرتب العسكرية حتى أحيل إلى التقاعد في عام ١٤١٤.

واشتهر رحمه الله بين زملائه بالعديد من المآثر، كالتدين والاستقامة، والكرم والشهامة، والإقدام والشجاعة، وحب الخير ومساعدة الآخرين، وغيرها من الأخلاق الحميدة والسجايا الكريمة.

والفقيد والد كل مِن "العقيد بحري/ عبدالمحسن، والعقيد/ مسعود، والعقيد الدكتور/ علي، والأستاذ/ فهد، والدكتور/ حمد، والدكتور/ عبدالله، والرائد/ محمد، ودخيل (أحد منسوبي الدفاع الجوي بالطائف)، ورجل الأعمال/ تركي، والرائد/ سعد، والدكتور/ خالد، وعبدالعزيز (أحد منسوبي الدوريات الأمنية بمحافظة الطائف)، والمحامي/ عبدالرحمن، ونواف (أحد منسوبي الحرس الوطني بالطائف)، وسلمان، ومشاري، وسالم".

ونظراً لما جاء من إجراءات احترازية ووقائية للحد من التجمعات بسبب فايروس "كورونا" فقد قرر أبناء الفقيد استقبال التعازي في فقيدهم على الرقمين: 0503044606 - 0501883099 "إنا لله وإنا إليه راجعون".

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
09:29 PM

وفاة المقدم "القحطاني".. وأبناؤه يتقبلون التعازي هاتفياً

اتباعاً لما جاء من إجراءات احترازية ووقائية للحد من التجمعات

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متعب البقمي - الطائف
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3,356

انتقل إلى رحمة الله اليوم المقدم متقاعد ناصر بن دشن الجميحي القحطاني، أحد ضباط وزارة الحرس الوطني.

التحق المقدم "القحطاني" بالخدمة العسكرية في سنٍ مبكر، وتحديداً في قطاع "الحرس الوطني" برتبة "ملازم" وظل في خدمة دينه ومليكه ووطنه متدرجاً في الرتب العسكرية حتى أحيل إلى التقاعد في عام ١٤١٤.

واشتهر رحمه الله بين زملائه بالعديد من المآثر، كالتدين والاستقامة، والكرم والشهامة، والإقدام والشجاعة، وحب الخير ومساعدة الآخرين، وغيرها من الأخلاق الحميدة والسجايا الكريمة.

والفقيد والد كل مِن "العقيد بحري/ عبدالمحسن، والعقيد/ مسعود، والعقيد الدكتور/ علي، والأستاذ/ فهد، والدكتور/ حمد، والدكتور/ عبدالله، والرائد/ محمد، ودخيل (أحد منسوبي الدفاع الجوي بالطائف)، ورجل الأعمال/ تركي، والرائد/ سعد، والدكتور/ خالد، وعبدالعزيز (أحد منسوبي الدوريات الأمنية بمحافظة الطائف)، والمحامي/ عبدالرحمن، ونواف (أحد منسوبي الحرس الوطني بالطائف)، وسلمان، ومشاري، وسالم".

ونظراً لما جاء من إجراءات احترازية ووقائية للحد من التجمعات بسبب فايروس "كورونا" فقد قرر أبناء الفقيد استقبال التعازي في فقيدهم على الرقمين: 0503044606 - 0501883099 "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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