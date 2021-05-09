"الجهني" و"السديس" في الإمامة.. روحانيات الحرم في تهجد ليلة 27 رمضان

توافد للمصلين منذ وقت مبكر عبر نقاط التفويج ونقاط الفرز وسط الاحترازات

وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإجراءات احترازية ووقائية مشددة وبالتعاون مع الجهات المشاركة في المسجد الحرام، أدى المصلون صلاة التهجد لليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان المبارك ؛ بمشاركة عددٍ من المسؤولين بالرئاسة العامة، والقيادات الأمنية بالمسجد الحرام.

أمّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وتبعه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في التسليمتين الأخيرتين.



وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت مبكر لأداء صلاة التهجد بالتوسعة السعودية الثالثة وساحات المسجد الحرام والدور الأول من توسعة الملك فهد عبر نقاط التفويج والفرز المعتمدة ؛ وسط إجراءات احترازية صحية، ومنظومة من الخدمات المتكاملة والتي عمت بالأمن والأمان.