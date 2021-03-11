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الاتحاد الأوروبي يرخص استخدام لقاح جونسون آند جونسون

رابع مصل يحصل على الضوء الأخضر في التكتل

أعلنت الهيئة الناظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، موافقتها على استخدام لقاح جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة، والمضاد لفيروس كورونا ليصبح رابع لقاح يحصل على الضوء الأخضر في الكتلة التي تضم 27 بلدًا.

وقال رئيس وكالة الأدوية الأوروبية إيمر كوك في بيان أوردته "فرانس 24": "مع هذا الرأي الإيجابي الأخير فإن السلطات في أنحاء الاتحاد الأوروبي سيكون لها خيار آخر في محاربة الوباء وحماية أرواح وصحة مواطنيها".

وأشار إلى أن "جونسون آند جونسون" أول لقاح يمكن استخدامه بجرعة واحدة.

ويشكل هذا القرار دفعة لبرنامج التلقيح البطيء في الاتحاد الأوروبي، حتى وإن ذكرت تقارير أن أولى شحنات هذا اللقاح لن تصل إلى الدول الأوروبية قبل إبريل (نيسان).

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

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الاتحاد الأوروبي يرخص استخدام لقاح جونسون آند جونسون
سبق

أعلنت الهيئة الناظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، موافقتها على استخدام لقاح جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة، والمضاد لفيروس كورونا ليصبح رابع لقاح يحصل على الضوء الأخضر في الكتلة التي تضم 27 بلدًا.

وقال رئيس وكالة الأدوية الأوروبية إيمر كوك في بيان أوردته "فرانس 24": "مع هذا الرأي الإيجابي الأخير فإن السلطات في أنحاء الاتحاد الأوروبي سيكون لها خيار آخر في محاربة الوباء وحماية أرواح وصحة مواطنيها".

وأشار إلى أن "جونسون آند جونسون" أول لقاح يمكن استخدامه بجرعة واحدة.

ويشكل هذا القرار دفعة لبرنامج التلقيح البطيء في الاتحاد الأوروبي، حتى وإن ذكرت تقارير أن أولى شحنات هذا اللقاح لن تصل إلى الدول الأوروبية قبل إبريل (نيسان).

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
09:25 PM

الاتحاد الأوروبي يرخص استخدام لقاح جونسون آند جونسون

رابع مصل يحصل على الضوء الأخضر في التكتل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة الناظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، موافقتها على استخدام لقاح جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة، والمضاد لفيروس كورونا ليصبح رابع لقاح يحصل على الضوء الأخضر في الكتلة التي تضم 27 بلدًا.

وقال رئيس وكالة الأدوية الأوروبية إيمر كوك في بيان أوردته "فرانس 24": "مع هذا الرأي الإيجابي الأخير فإن السلطات في أنحاء الاتحاد الأوروبي سيكون لها خيار آخر في محاربة الوباء وحماية أرواح وصحة مواطنيها".

وأشار إلى أن "جونسون آند جونسون" أول لقاح يمكن استخدامه بجرعة واحدة.

ويشكل هذا القرار دفعة لبرنامج التلقيح البطيء في الاتحاد الأوروبي، حتى وإن ذكرت تقارير أن أولى شحنات هذا اللقاح لن تصل إلى الدول الأوروبية قبل إبريل (نيسان).

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