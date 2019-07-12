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"الثقافة" تنقش اسم "طلال مداح" على مدخل مسرح "المفتاحة" بأبها

تقديرًا لإسهامات الفنان الراحل الكبيرة في الموسيقى والأغنية السعودية

قامت وزارة الثقافة بنقش اسم الفنان الراحل طلال مداح، على مدخل مسرح مركز الملك فهد الثقافي بقرية "المفتاحة" في مدينة أبها رسميًا، أمس الخميس، تنفيذًا لقرار الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، بتسمية المسرح باسم الفنان السعودي الراحل تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في الموسيقى والأغنية السعودية.

وفي التفاصيل، وضعت الوزارة جدارية بجانب مدخل المسرح نُقش عليها اسم "طلال مداح" كما سيتم وضع لوحة تحوي تفاصيل قرار التسمية التاريخي الصادر في 3 يونيو الماضي، والذي يعد أول قرار رسمي يقضي بتسمية مسرح كبير باسم فنان موسيقي سعودي.

ويعد مسرح "طلال مداح" من المسارح الشهيرة في المملكة، ويقع وسط مركز الملك فهد الثقافي بأبها في قرية المفتاحة، وقد شهد حفلات ومناسبات فنية كبيرة منذ منتصف التسعينيات، بما فيها الحفلة الأخيرة للراحل طلال مداح ليلة 11 أغسطس من عام 2000م، والتي لم يستطع إكمالها لعارض صحي توفي على إثره لينهي مسيرة فنية امتدت لأربعة عقود، أثرت الساحة الموسيقية السعودية.

وجاء إطلاق اسمه على المسرح تثمينًا من الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، لمسيرة الفنان الراحل وتكريمًا لذكراه.

ويأتي هذا التكريم في سياق اهتمام الوزير برموز الفن والثقافة في المملكة، وضمن سلسلة من مبادرات الوفاء والتكريم للروّاد الذين خدموا الثقافة السعودية في شتى المجالات الإبداعية.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"الثقافة" تنقش اسم "طلال مداح" على مدخل مسرح "المفتاحة" بأبها
سبق

قامت وزارة الثقافة بنقش اسم الفنان الراحل طلال مداح، على مدخل مسرح مركز الملك فهد الثقافي بقرية "المفتاحة" في مدينة أبها رسميًا، أمس الخميس، تنفيذًا لقرار الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، بتسمية المسرح باسم الفنان السعودي الراحل تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في الموسيقى والأغنية السعودية.

وفي التفاصيل، وضعت الوزارة جدارية بجانب مدخل المسرح نُقش عليها اسم "طلال مداح" كما سيتم وضع لوحة تحوي تفاصيل قرار التسمية التاريخي الصادر في 3 يونيو الماضي، والذي يعد أول قرار رسمي يقضي بتسمية مسرح كبير باسم فنان موسيقي سعودي.

ويعد مسرح "طلال مداح" من المسارح الشهيرة في المملكة، ويقع وسط مركز الملك فهد الثقافي بأبها في قرية المفتاحة، وقد شهد حفلات ومناسبات فنية كبيرة منذ منتصف التسعينيات، بما فيها الحفلة الأخيرة للراحل طلال مداح ليلة 11 أغسطس من عام 2000م، والتي لم يستطع إكمالها لعارض صحي توفي على إثره لينهي مسيرة فنية امتدت لأربعة عقود، أثرت الساحة الموسيقية السعودية.

وجاء إطلاق اسمه على المسرح تثمينًا من الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، لمسيرة الفنان الراحل وتكريمًا لذكراه.

ويأتي هذا التكريم في سياق اهتمام الوزير برموز الفن والثقافة في المملكة، وضمن سلسلة من مبادرات الوفاء والتكريم للروّاد الذين خدموا الثقافة السعودية في شتى المجالات الإبداعية.

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
12:26 AM

"الثقافة" تنقش اسم "طلال مداح" على مدخل مسرح "المفتاحة" بأبها

تقديرًا لإسهامات الفنان الراحل الكبيرة في الموسيقى والأغنية السعودية

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عبدالله الراجحي - عسير
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قامت وزارة الثقافة بنقش اسم الفنان الراحل طلال مداح، على مدخل مسرح مركز الملك فهد الثقافي بقرية "المفتاحة" في مدينة أبها رسميًا، أمس الخميس، تنفيذًا لقرار الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، بتسمية المسرح باسم الفنان السعودي الراحل تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في الموسيقى والأغنية السعودية.

وفي التفاصيل، وضعت الوزارة جدارية بجانب مدخل المسرح نُقش عليها اسم "طلال مداح" كما سيتم وضع لوحة تحوي تفاصيل قرار التسمية التاريخي الصادر في 3 يونيو الماضي، والذي يعد أول قرار رسمي يقضي بتسمية مسرح كبير باسم فنان موسيقي سعودي.

ويعد مسرح "طلال مداح" من المسارح الشهيرة في المملكة، ويقع وسط مركز الملك فهد الثقافي بأبها في قرية المفتاحة، وقد شهد حفلات ومناسبات فنية كبيرة منذ منتصف التسعينيات، بما فيها الحفلة الأخيرة للراحل طلال مداح ليلة 11 أغسطس من عام 2000م، والتي لم يستطع إكمالها لعارض صحي توفي على إثره لينهي مسيرة فنية امتدت لأربعة عقود، أثرت الساحة الموسيقية السعودية.

وجاء إطلاق اسمه على المسرح تثمينًا من الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، لمسيرة الفنان الراحل وتكريمًا لذكراه.

ويأتي هذا التكريم في سياق اهتمام الوزير برموز الفن والثقافة في المملكة، وضمن سلسلة من مبادرات الوفاء والتكريم للروّاد الذين خدموا الثقافة السعودية في شتى المجالات الإبداعية.

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