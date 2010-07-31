أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 31 يوليو 2020، تسجيل 4460 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 235658 حالة ولله الحمد.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1686 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 275381 حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2866 حالة وفاة "رحمهم الله".
"الصحة" تعلن تسجيل 4460 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1686 إصابة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 31 يوليو 2020، تسجيل 4460 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 235658 حالة ولله الحمد.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1686 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 275381 حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2866 حالة وفاة "رحمهم الله".
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 31 يوليو 2020، تسجيل 4460 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 235658 حالة ولله الحمد.
"الصحة" تعلن تسجيل 4460 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1686 إصابة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 31 يوليو 2020، تسجيل 4460 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 235658 حالة ولله الحمد.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1686 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 275381 حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2866 حالة وفاة "رحمهم الله".