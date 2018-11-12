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نهائي "ليبرتادوريس".. "ريفر بليت" يخطف التعادل من "بوكا جونيورز"

مباراة الإياب تُقام يوم 24 نوفمبر

تعادل بوكا جونيورز مع ريفر بليت 2-2 في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية لكرة القدم عقب مباراة مثيرة أُقيمت أمس الأحد بعد أن كانت مقررة أمس وتأجلت بسبب تساقط الأمطار بغزارة في الأرجنتين.

وضع رامون أبيلا بوكا في المقدمة عقب 34 دقيقة لكن لوكاس براتو تعادل للضيوف بعدها بأقل من دقيقتين.

وسجل داريو بينيديتو الهدف الثاني لبوكا قبل لحظات على نهاية الشوط الأول لكن كارلوس ازكييردوز سجل هدفًا بالخطأ في مرماه عقب 61 دقيقة ليعادل النتيجة.

وستُقام مباراة الإياب على استاد مونومنتال التابع لريفر يوم 24 نوفمبر الجاري.


الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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نهائي "ليبرتادوريس".. "ريفر بليت" يخطف التعادل من "بوكا جونيورز"
سبق

تعادل بوكا جونيورز مع ريفر بليت 2-2 في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية لكرة القدم عقب مباراة مثيرة أُقيمت أمس الأحد بعد أن كانت مقررة أمس وتأجلت بسبب تساقط الأمطار بغزارة في الأرجنتين.

وضع رامون أبيلا بوكا في المقدمة عقب 34 دقيقة لكن لوكاس براتو تعادل للضيوف بعدها بأقل من دقيقتين.

وسجل داريو بينيديتو الهدف الثاني لبوكا قبل لحظات على نهاية الشوط الأول لكن كارلوس ازكييردوز سجل هدفًا بالخطأ في مرماه عقب 61 دقيقة ليعادل النتيجة.

وستُقام مباراة الإياب على استاد مونومنتال التابع لريفر يوم 24 نوفمبر الجاري.


12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
01:22 AM
اخر تعديل
12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
03:38 AM

نهائي "ليبرتادوريس".. "ريفر بليت" يخطف التعادل من "بوكا جونيورز"

مباراة الإياب تُقام يوم 24 نوفمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعادل بوكا جونيورز مع ريفر بليت 2-2 في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية لكرة القدم عقب مباراة مثيرة أُقيمت أمس الأحد بعد أن كانت مقررة أمس وتأجلت بسبب تساقط الأمطار بغزارة في الأرجنتين.

وضع رامون أبيلا بوكا في المقدمة عقب 34 دقيقة لكن لوكاس براتو تعادل للضيوف بعدها بأقل من دقيقتين.

وسجل داريو بينيديتو الهدف الثاني لبوكا قبل لحظات على نهاية الشوط الأول لكن كارلوس ازكييردوز سجل هدفًا بالخطأ في مرماه عقب 61 دقيقة ليعادل النتيجة.

وستُقام مباراة الإياب على استاد مونومنتال التابع لريفر يوم 24 نوفمبر الجاري.


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