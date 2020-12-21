النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"واي فاي 6".. تسريبات تكشف مواصفات "غير مسبوقة" لـ"آيفون 13"

سيكون منافسًا قويًّا لهواتف "أندرويد" التي تتباهى بقوة بطاريتها وطول عمرها

كشفت تسريبات حديثة عن مواصفات هاتف "آيفون 13" المرتقب؛ موضحة أنه سيحل أبرز مشكلات الإصدار "12"، وسيأتي بحزمة من التعديلات التقنية المميزة.

وحسبما نقله موقع مجلة "فوربس" الأمريكية عن جون بروسر، المتخصص في تسريبات منتجات شركة "أبل" الأميريكية؛ فإن "آيفون 13" سيزود بشاشة "إل تي بي أو"، قادرة على توفير تجربة عرض بدقة عالية دون أن يكون ذلك على حساب عمر البطارية.

ووفق "بروسو" فإن الشاشة الجديدة ستجعل "آيفون 13" منافسًا قويًّا للهواتف العاملة بنظام "أندرويد"، والتي كانت تتباهى بقوة بطاريتها وطول عمرها.

وسيدعم الهاتف الجديد تقنية "واي فاي 6"، التي تتميز بالسرعات الفائقة التي تصل إلى 9.6 غيغابت في الثانية، وتقليل وقت الاستجابة، وكفاءة استخدام الطاقة.

وكانت تسريبات سابقة خاصة بالإصدار 13 من "أيفون"، قد أشارت إلى أن الهاتف سيدعم تقنية شبكات الجيل الخامس من الاتصالات، بالإضافة إلى مضاعفة حجم التخزين، وتقنية التعرف على المستخدم باللمس.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"واي فاي 6".. تسريبات تكشف مواصفات "غير مسبوقة" لـ"آيفون 13"
سبق

كشفت تسريبات حديثة عن مواصفات هاتف "آيفون 13" المرتقب؛ موضحة أنه سيحل أبرز مشكلات الإصدار "12"، وسيأتي بحزمة من التعديلات التقنية المميزة.

وحسبما نقله موقع مجلة "فوربس" الأمريكية عن جون بروسر، المتخصص في تسريبات منتجات شركة "أبل" الأميريكية؛ فإن "آيفون 13" سيزود بشاشة "إل تي بي أو"، قادرة على توفير تجربة عرض بدقة عالية دون أن يكون ذلك على حساب عمر البطارية.

ووفق "بروسو" فإن الشاشة الجديدة ستجعل "آيفون 13" منافسًا قويًّا للهواتف العاملة بنظام "أندرويد"، والتي كانت تتباهى بقوة بطاريتها وطول عمرها.

وسيدعم الهاتف الجديد تقنية "واي فاي 6"، التي تتميز بالسرعات الفائقة التي تصل إلى 9.6 غيغابت في الثانية، وتقليل وقت الاستجابة، وكفاءة استخدام الطاقة.

وكانت تسريبات سابقة خاصة بالإصدار 13 من "أيفون"، قد أشارت إلى أن الهاتف سيدعم تقنية شبكات الجيل الخامس من الاتصالات، بالإضافة إلى مضاعفة حجم التخزين، وتقنية التعرف على المستخدم باللمس.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
10:01 AM

"واي فاي 6".. تسريبات تكشف مواصفات "غير مسبوقة" لـ"آيفون 13"

سيكون منافسًا قويًّا لهواتف "أندرويد" التي تتباهى بقوة بطاريتها وطول عمرها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,894

كشفت تسريبات حديثة عن مواصفات هاتف "آيفون 13" المرتقب؛ موضحة أنه سيحل أبرز مشكلات الإصدار "12"، وسيأتي بحزمة من التعديلات التقنية المميزة.

وحسبما نقله موقع مجلة "فوربس" الأمريكية عن جون بروسر، المتخصص في تسريبات منتجات شركة "أبل" الأميريكية؛ فإن "آيفون 13" سيزود بشاشة "إل تي بي أو"، قادرة على توفير تجربة عرض بدقة عالية دون أن يكون ذلك على حساب عمر البطارية.

ووفق "بروسو" فإن الشاشة الجديدة ستجعل "آيفون 13" منافسًا قويًّا للهواتف العاملة بنظام "أندرويد"، والتي كانت تتباهى بقوة بطاريتها وطول عمرها.

وسيدعم الهاتف الجديد تقنية "واي فاي 6"، التي تتميز بالسرعات الفائقة التي تصل إلى 9.6 غيغابت في الثانية، وتقليل وقت الاستجابة، وكفاءة استخدام الطاقة.

وكانت تسريبات سابقة خاصة بالإصدار 13 من "أيفون"، قد أشارت إلى أن الهاتف سيدعم تقنية شبكات الجيل الخامس من الاتصالات، بالإضافة إلى مضاعفة حجم التخزين، وتقنية التعرف على المستخدم باللمس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,732
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,649
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,772
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,201

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة