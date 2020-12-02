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مشاكل الإنترنت تدفع بعضو تدريس بأم القرى لزيادة ساعات الاختبار

منح طلابه ساعة إضافية لأداء الاختبارات عن بُعد

قرّر عضو هيئة تدريس بجامعة أم القرى، منح طلابه ساعة إضافية لأداء الاختبارات عن بعد، وتعويضهم بيوم آخر في حال كان الإنترنت ضعيفاً.

وتفصيلاً؛ أعلن عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى الدكتور عمر هزازي في رسالة إلى طلابه أنه ‏ستكون فترة الاختبار النهائي ساعتين، وسيضيف ساعة أخرى لتكون مدة الاختبار ثلاث ساعات مراعاة لظروف النت وبطئه عند البعض.

وأشار إلى أنه من لم يستطع الاختبار بسبب الإنترنت فسيتاح له فرصة ثانية يوم آخر وفرصة أخيرة في يوم آخر أيضاً.

جامعة أم القرى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشاكل الإنترنت تدفع بعضو تدريس بأم القرى لزيادة ساعات الاختبار
سبق

قرّر عضو هيئة تدريس بجامعة أم القرى، منح طلابه ساعة إضافية لأداء الاختبارات عن بعد، وتعويضهم بيوم آخر في حال كان الإنترنت ضعيفاً.

وتفصيلاً؛ أعلن عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى الدكتور عمر هزازي في رسالة إلى طلابه أنه ‏ستكون فترة الاختبار النهائي ساعتين، وسيضيف ساعة أخرى لتكون مدة الاختبار ثلاث ساعات مراعاة لظروف النت وبطئه عند البعض.

وأشار إلى أنه من لم يستطع الاختبار بسبب الإنترنت فسيتاح له فرصة ثانية يوم آخر وفرصة أخيرة في يوم آخر أيضاً.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
04:32 PM

مشاكل الإنترنت تدفع بعضو تدريس بأم القرى لزيادة ساعات الاختبار

منح طلابه ساعة إضافية لأداء الاختبارات عن بُعد

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
623

قرّر عضو هيئة تدريس بجامعة أم القرى، منح طلابه ساعة إضافية لأداء الاختبارات عن بعد، وتعويضهم بيوم آخر في حال كان الإنترنت ضعيفاً.

وتفصيلاً؛ أعلن عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى الدكتور عمر هزازي في رسالة إلى طلابه أنه ‏ستكون فترة الاختبار النهائي ساعتين، وسيضيف ساعة أخرى لتكون مدة الاختبار ثلاث ساعات مراعاة لظروف النت وبطئه عند البعض.

وأشار إلى أنه من لم يستطع الاختبار بسبب الإنترنت فسيتاح له فرصة ثانية يوم آخر وفرصة أخيرة في يوم آخر أيضاً.

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