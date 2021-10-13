"الصحة" تؤكد أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا، والاستعجال بها؛ لكونها السبيل الوحيد بإذن الله لمواجهة المتحورات، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق ( توكلنا) للحصول على لقاح كورونا.

وقد أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (57) حالة مؤكدة وتعافي (44) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (111) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (547761) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (536768) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (2) حالتين، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8753) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).